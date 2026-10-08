Brasil rumbo al balotaje: una primera encuesta le da una ventaja de 4 puntos a Bolsonaro sobre Lula
El sondeo realizado a 2520 votantes entre el 6 y el 8 de octubre ubica al ganador de la primera vuelta con el 52 % de los votos válidos. El actual presidente reúne el 48 % de las preferencias.
El candidato presidencial opositor brasileño Flávio Bolsonaro (PL) cuenta con el 52% de los votos válidos para la segunda vuelta de las elecciones, frente al 48% del presidente y aspirante a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva.
Esto sería con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%, de acuerdo con la primera encuesta rumbo segunda vuelta electoral del 25 de octubre, que fue encargada por Globo y Folha de S.Paulo.
Este sondeo realizado por Datafolha a 2520 votantes entre el 6 y el 8 de octubre, muestra que Bolsonaro cuenta con el 49% de la intención de voto, frente al 45% de Lula.
Según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), Bolsonaro finalizó la primera vuelta, el 4 de octubre, con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula. La diferencia entre ambos fue de aproximadamente 2,2 millones de votos.
La encuestadora también publicó resultados que consideran únicamente los votos válidos. Para llegar a estas cifras, el instituto excluye a quienes declaran votos nulos o en blanco y a los votantes indecisos.
El Tribunal Electoral utiliza el número de votos válidos para determinar los resultados de las elecciones. En este escenario, Bolsonaro aparece con el 52% de los votos válidos, frente al 48% de Lula. (NA)