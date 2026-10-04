Elecciones presidenciales en Brasil: Bolsonaro derrotó a Lula pero no le alcanzó para evitar un balotaje

El senador y candidato presidencial del Partido Libertal (PL), Flávio Bolsonaro, se impuso este domingo sobre el actual mandatario Luiz Inácio Lula de Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), pero no logró superar la línea del 50% de los votos,, por lo que ambos deberán enfrentarse en un balotaje el próximo 25 de octubre.

Con más del 99% de las mesas escrutadas, Bolsonaro obtiene el 47,20% frente al 44,96% de Lula, que recortó una diferencia inicial de 10 puntos en su contra.

Las elecciones en Brasil mostraron una cifra significativa de ausencia en la jornada de votación.

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Con un padrón de alrededor de 160 millones de personas habilitadas, hubo una abstención cercana al 20% que representa a casi 32 millones de votantes que no se presentaron, según los primeros datos oficiales del Tribunal Superior Electoral brasileño.

La disputa entre ambos postulantes se perfilaba reñida desde hace varias semanas: superaban el 40% de las preferencias en todos los sondeos previos, evidenciando un marcado escenario de polarización en el vecino país.

Además del presidente, se eligieron gobernadores de los 27 estados, 513 diputados federales y dos tercios del Senado, además de renovar las asambleas legislativas regionales.

Los brasileños votan con sistema electrónico, vigente desde 1996.

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