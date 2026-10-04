Brasil elige presidente, con Lula y Flavio Bolsonaro como principales candidatos

Los comicios para elegir al próximo presidente en Brasil se iniciaron este domingo por la mañana, con la participación de millones de habitantes que tienen como principales candidatos al actual mandatario y líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal de Brasil e hijo del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro.

La votación comenzó oficialmente a las 8:00 hora local (misma que en la Argentina) y los centros de votación de todo el país tienen previsto cerrar a las 17:00.

Se espera que los primeros resultados se den a conocer pocas horas después del cierre de las urnas, según informó Xinhua.

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Encuestas de opinión recientes mostraron a Lula y Bolsonaro en una pelea ajustada, con una ventaja significativa sobre el resto de candidatos.