Dos muertos tras un tiroteo cerca de una universidad de Los Ángeles

Al menos dos personas murieron y decenas más fueron detenidas después de que se produjera un tiroteo el viernes por la noche en un centro comercial situado cerca de un campus universitario en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, informaron medios de comunicación locales.

El tiroteo ocurrió poco después de las 23:00 horas (06:00 GMT) en University Plaza, un popular centro comercial ubicado a aproximadamente una cuadra de la Universidad Estatal de California en Northridge, egún informó la agencia de noticias Xinhua en base al diario New York Post.

La Policía acudió al lugar tras recibir informes sobre una gran concentración de personas y escuchó disparos a su llegada.

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Tras el tiroteo, decenas de personas fueron detenidas en el exterior de uno de los edificios del centro comercial. Según el informe, muchas de las personas detenidas se encontraban en un local cercano en el momento del tiroteo.

El teniente Guy Golan, un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, describió al par de víctimas como un hombre y una mujer, y se cree que ambos tienen entre 18 y 25 años de edad, de acuerdo con la estación de televisión local, KTLA.

Golan afirmó que las autoridades buscan a otra posible víctima, señaló KTLA, y agregó que la policía continúa su investigación dentro del lugar y en los alrededores. (N/A)