A tres años del ataque de Hamás, Israel conmemora a las víctimas del 7 de octubre

Israel conmemora este miércoles el tercer aniversario del ataque perpetrado por el movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023, considerado el día más mortal en la historia del país. Las ceremonias se desarrollan en distintos puntos del territorio, con seguridad reforzada y a pocas semanas de las elecciones generales.

En el lugar donde se realizó el festival musical Nova, escenario de uno de los principales ataques de aquella jornada, familiares de las víctimas participaron de un momento de silencio a las 06:29 hora local (03:29 GMT). Los asistentes bajaron la cabeza rodeados de retratos de las personas asesinadas y flores.

También se realizó un momento de recogimiento en el kibutz Kfar Aza, ubicado cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Allí, 64 personas fueron asesinadas y otras 18 fueron secuestradas durante el ataque.

Ciudadanos israelíes asisten a una ceremonia conmemorativa en el kibutz Kfar Aza

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El 7 de octubre de 2023, combatientes de Hamás atravesaron la frontera y atacaron distintas localidades del sur de Israel con armas de fuego, cohetes y granadas. Según un recuento basado en cifras oficiales israelíes, 1221 personas fueron asesinadas. Además, los integrantes de la organización tomaron 251 rehenes y los trasladaron a Gaza, de los cuales 44 estaban muertos.

Conmemoraciones y seguridad reforzada

Israel tiene previsto realizar distintos actos conmemorativos a lo largo de este miércoles. Por la noche, familiares de las víctimas prevén reunirse en una plaza de Tel Aviv.

Muro con las fotografías de las víctimas del kibutz Kfar Aza

Las ceremonias de este año tienen una dimensión particular, ya que son las primeras desde la entrada en vigor, el año pasado, del alto el fuego en la Franja de Gaza, territorio devastado por la campaña militar israelí lanzada en respuesta a los ataques de Hamás.

Los actos oficiales comenzaron el lunes en Jerusalén, en una fecha establecida por el gobierno de acuerdo con el calendario judío. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, participó de esa ceremonia.

Visitantes en el lugar conmemorativo de la masacre perpetrada por terroristas de Hamás en el festival de música Nova

Las conmemoraciones se desarrollan bajo un dispositivo de seguridad reforzado, a tres semanas de las elecciones generales y una semana después del fallido ataque contra un avión con destino a Tel Aviv.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó el martes que las Fuerzas de Defensa de Israel se encontraban en alerta debido a información de inteligencia sobre posibles intentos de Hamás de realizar ataques y operaciones terroristas con motivo del aniversario.

Mientras en Israel se desarrollaban las ceremonias, autoridades de Gaza informaron que al menos dos personas murieron durante ataques israelíes registrados durante la noche. La Franja permanece gravemente afectada por la campaña militar desarrollada por Israel desde el inicio de la guerra.

Casi 400 personas fueron asesinadas por terroristas del movimiento Hamás el 7 de octubre de 2023

Un aniversario marcado por las elecciones

La conmemoración también se produce en un contexto político particular. Israel celebrará elecciones generales el próximo 27 de octubre, las primeras desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

Las encuestas anticipan una disputa electoral compleja para Netanyahu, quien durante los últimos tres años encabezó la ofensiva militar contra Gaza y también ordenó ataques contra objetivos en Líbano e Irán.

Uno de sus principales rivales es Naftali Bennett, ex primer ministro israelí, quien cuestionó al gobierno de Netanyahu por no haber impedido el ataque de 2023.

Benjamín Netanyahu asistió a la ceremonia conmemorativa del tercer aniversario del 7 de octubre, en el cementerio militar Monte Herzl, en Jerusalén

Durante una visita al sitio del festival Nova, Bennett calificó lo ocurrido como un "fracaso colosal del Estado de Israel", aunque también destacó la respuesta de los ciudadanos que participaron en las tareas de combate, protección y rescate durante aquella jornada.

"Durante esos minutos, hombres y mujeres jóvenes de todo Israel vinieron a combatir, proteger y salvar las vidas de sus hermanos y hermanas y surgió una generación de héroes", afirmó Bennett.

El dirigente sostuvo que el país debe reconstruirse a partir de esa generación y "hacerlo más fuerte". (Noticias DW)