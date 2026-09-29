Israel abatió a un alto comandante de Hamás durante un ataque en Gaza

Israel anunció este martes que eliminó a Izz al-Din al-Bik, comandante de la brigada norte de Hamás en Gaza, durante un ataque aéreo nocturno sobre la Franja de Gaza.

Según indica un comunicado conjunto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el titular de Defensa, Israel Katz, al-Bik participó en la planificación de ataques contra las fuerzas israelíes y el reclutamiento de combatientes para Hamás.

En ese sentido, indica la comunicación, Israel continuará apuntando a los comandantes y operativos de Hamás.

Los ataques de Israel en Gaza continúan pese al alto el fuego mediado por Estados Unidos, que entró en vigor en octubre de 2025. El plan de paz prevé mayores retiradas israelíes junto con el desarme de Hamás, pero su aplicación está estancada. (NA)