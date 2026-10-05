Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro afirmó que el país “quiere un cambio"

El senador Flávio Bolsonaro, quien se impuso en primera vuelta en las elecciones presidenciales brasileñas frente a Luiz Inácio Lula da Silva, consideró que Brasil “quiere un cambio”, y afirmó que el resultado de estos comicios representa “el fin de la era del PT”, el partido de los Trabajadores que dirige el actual mandatario.

El senador del Partido Liberal dio el golpe en la mesa y venció en la primera vuelta de la jornada electoral, a pesar de que ninguno de los dos logró la mayoría necesaria para evitar un balotaje debido a que, superado el 99 % de los votos escrutados, el funcionario lograba el 47,11 %, mientras Lula reunía 45,06 %, según los datos difundidos al cierre de la jornada electoral.

“Brasil quiere un cambio. Esa es la lectura. Estoy muy feliz con los resultados en todas las regiones”, afirmó.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro volverá a medirse ante actual mandatario que representa al Partido de los Trabajadores en una segunda vuelta, el próximo 25 de octubre. “Estoy muy feliz con el resultado de la primera vuelta y espero ser elegido presidente de la República”, agregó.

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Asimismo, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro se mostró agradecido por “por el voto de confianza” que recibió y manifestó: “Son 56 millones de brasileños. No podría estar más realizado ya que lo que constato es que Brasil quiere un cambio. Hay posibilidades reales de que en tres semanas Brasil de una respuesta y muestre que quiere un Gobierno moderno, con menos ministerios, un Gobierno que respete la democracia”.

En tanto, el líder opositor volvió a tomar distancia de Lula. “Yo, en cambio, estoy preocupado con el futuro de Brasil y voy a seguir comportándome de esa forma en las próximas tres semanas, hasta la segunda vuelta”, sintetizó. (NA)