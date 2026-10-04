Milei sigue de cerca las elecciones de Brasil y refuerza su respaldo a Bolsonaro desde las redes

Desde la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei sigue de cerca el desarrollo de las elecciones presidenciales en Brasil, donde respaldó explícitamente a Flávio Bolsonaro en su disputa contra el actual mandatario Lula da Silva.

El mandatario dejó clara su preferencia en sus redes sociales, donde compartió una serie de posteos en favor del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a quien considera su amigo personal.

Entre las publicaciones que difundió en su cuenta de Instagram, Milei volvió a marcar distancia con el líder del Partido de los Trabajadores.

Lo hizo con una imagen donde comparó su pasado como arquero en Chacarita con una foto de Lula tomada por la policía durante su detención en 1980, ordenada por la dictadura brasileña después de que encabezara una huelga metalúrgica en la zona metropolitana de San Pablo.

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Así, Milei ratificó su postura de confrontación con su par brasileño, a quien días atrás volvió a tildar de “ladrón” en una entrevista con el medio francés Le Point. Allí, repitió que Lula solo está en libertad por una maniobra administrativa en la que participó un juez del Supremo Tribunal Federal, en alusión a Alexandre de Moraes. Fue por ese tipo de declaraciones públicas que Brasilia había decidido rebajar la relación diplomática con Argentina y retirar a su embajador del país.

Además, el Presidente compartió una foto con Flávio Bolsonaro y su padre, Jair Bolsonaro -condenado a 27 años en prisión domiciliaria por el intento de golpe de Estado a Lula en 2022- con la frase “hoy por él”. También festejó el uso del senador por Río de Janeiro de su lema partidario: “Viva la libertad, carajo”.

Esta mañana, tras votar en la escuela Barão Homem de Mello, en el barrio de Vila Isabel, Bolsonaro remarcó que su país necesita “un cambio” y anticipó que quiere invitar a Milei a Brasil.

Flávio Bolsonaro citó a Javier Milei tras emitir su voto en Río de Janeiro y el Presidente lo celebró en sus redes. (Foto: Instagram @javiermilei)

En la Casa Rosada descontaban en la previa que ningún candidato superará este domingo la mitad de los votos válidos, por lo que la definición se trasladará a la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre. (TN)