¿Otro swap? Bessent abrió la posibilidad de una nueva asistencia financiera de EE.UU. a la Argentina

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dejó abierta la posibilidad de que Washington vuelva a intervenir financieramente en apoyo de la Argentina y reivindicó la asistencia otorgada al gobierno de Javier Milei durante la tensión cambiaria previa a las elecciones legislativas de 2025.

“¿Podríamos volver a hacerlo? Claro”, respondió Bessent al ser consultado sobre futuras intervenciones del Tesoro norteamericano, durante una entrevista con el sitio Axios.

El funcionario puso como ejemplo la operación realizada el año pasado en la Argentina y sostuvo que Milei era “un gran aliado de Estados Unidos” que había llevado adelante un programa de reformas económicas.

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Según Bessent, la intervención estadounidense permitió estabilizar los mercados argentinos en momentos en que, afirmó, sectores opositores intentaban generar temor financiero antes de las elecciones.

“Pude utilizar el balance de los Estados Unidos de América y ganar dinero para el pueblo estadounidense con un swap de monedas plenamente garantizado”, señaló el secretario del Tesoro.

Washington acordó en 2025 una línea de swap por hasta 20.000 millones de dólares y el Tesoro norteamericano llegó además a comprar pesos argentinos en el mercado.

El Banco Central utilizó posteriormente unos 2.500 millones de dólares de esa línea, fondos que fueron cancelados antes de finalizar 2025, según información oficial difundida posteriormente.

Bessent vinculó aquella intervención con la estrategia de la administración de Donald Trump para fortalecer sus alianzas en América Latina y consideró que la estabilización argentina produjo un cambio significativo en la relación de Washington con la región.

Las declaraciones se conocen en momentos en que el mercado argentino volvió a mostrar señales de tensión, con el riesgo país que llegó a tocar los 655 puntos básicos, uno de los niveles más elevados registrados durante 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo, viene señalando ante inversores que el Gobierno dispone de distintas herramientas financieras para afrontar eventuales presiones cambiarias durante el próximo año electoral.

Entre ellas figura la línea de 20.000 millones de dólares acordada con Estados Unidos, además del swap con China, la acumulación prevista de reservas y la capacidad de intervención del Banco Central en el mercado de futuros.

Las nuevas declaraciones de Bessent en una entrevista con el sitio web Axios representan una señal política de respaldo a la administración Milei, aunque el funcionario estadounidense no anunció una nueva operación ni precisó bajo qué condiciones podría producirse otra asistencia. (NA)