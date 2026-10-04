Bordeu 2026: desde la Sociedad Rural Argentina se destacó la convergencia local entre el agro y la energía

Odriozola, en un tramo de su discurso; escuchan Susbielles (der.) y Nicolás González Martínez, titular de la SRBB. / Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

“Bahía Blanca y todo el sudoeste bonaerense atravesaron años muy difíciles. El clima puso a prueba a productores, empresas, instituciones y familias enteras. Esta región conoce la adversidad, pero también conoce algo igualmente importante: cómo volver a pararse. Y aquí se nota”.

Lo dijo Carlos Odriozola, vicepresidente de Sociedad Rural Argentina (SRA), en un tramo del discurso de esta tarde, en el marco de la inauguración de la 142º Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria, que la Sociedad Rural de Bahía Blanca realiza en Bordeu.

Del mismo modo, proyectó metas para la ganadería nacional y destacó la transformación del gas de Vaca Muerta en fertilizantes estratégicos para la producción, en coincidencia con lo expuesto en el discurso del titular de la SRBB, Nicolás González Martínez.

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Respecto al sector agrícola de la región, el dirigente resaltó la incorporación de tecnologías de riego —como sistemas de pivote, avance frontal y goteo subterráneo— destinadas a estabilizar rendimientos y dar mayor previsibilidad. “Cuando existen condiciones para producir, el productor responde, invierte, incorpora tecnología, mejora genética, fertiliza, busca producir más y hacerlo con menores riesgos”, sostuvo.

De acuerdo con Odriozola, esta adopción tecnológica se ha visto favorecida por la baja en los costos de algunos equipamientos, las oportunidades de financiamiento y los incentivos fiscales derivados del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

El saludo con Nicolás González Martínez.

Uno de los tramos más significativos de la alocución fue la convergencia entre la actividad agropecuaria y el desarrollo energético. Odriozola definió a Bahía Blanca como el punto de encuentro natural entre el gas extraído de Vaca Muerta y la elaboración de insumos estratégicos para la agricultura.

Al respecto, hizo referencia al anuncio de la nueva planta de urea de Pampa Energía —diseñada para producir 2,1 millones de toneladas anuales— y al proyecto de ampliación de la planta de Profertil en Ingeniero White, cuya capacidad supera actualmente 1,3 millones de toneladas al año.

“Gas argentino transformado en fertilizante argentino, utilizado por productores argentinos para producir más trigo, más maíz, más alimentos y más forrajes. Eso es integración y tiene un enorme valor estratégico en un mundo de crecientes tensiones geopolíticas”, aseguró.

“La sinergia industrial y logística queda expresada también en las estadísticas operativas: en los primeros siete meses del año, el Puerto de Bahía Blanca incrementó su movimiento total de cargas en un 11,6 %, mientras que el transporte de granos, subproductos y aceites creció un 14,5 %”.

En el plano de las carnes bovinas, el vicepresidente de la SRA hizo foco en el impulso de los mercados internacionales, celebrando la reciente apertura del mercado de Japón para las carnes de todo el territorio nacional, así como la ampliación de la cuota con Estados Unidos a 100.000 toneladas, el sostenimiento de 513.000 toneladas destinadas a China, el nuevo acuerdo Unión Europea-Mercosur y negociaciones en curso con países asiáticos como Filipinas, Indonesia y Corea.

En ese marco, Odriozola planteó un objetivo ambicioso para la producción nacional de carne: “Hoy estamos produciendo 3 millones de toneladas, igual que hace 40 años. Tenemos que romper esa barrera, e irnos a las 4,5 o 5 millones de toneladas, lo que se va a lograr con paciencia, aumentando los rodeos y con el aumento del peso de faena”.

En este punto, reconoció la labor conjunta realizada por la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la gestión del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Pedido de infraestructura y representación local

Para consolidar estas oportunidades, Odriozola reclamó estabilidad, reducción de costos de transacción, respeto a la propiedad privada y una fuerte inversión en infraestructura vial, ferroviaria y rutas.

La referencia de Odriozola a Susbielles.

En ese contexto, dirigió una solicitud concreta al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles: “Le pido que se mande (sic) un triple (NdR: por el pasado de basquetbolista) para que la Sociedad Rural Argentina sea convocada a integrar las comisiones de caminos rurales y de seguridad de Bahía Blanca. Queremos participar, aportar experiencia e información desde la mirada de quienes todos los días transitan esos caminos, producen y viven en esta región”.

Finalmente, Odriozola destacó el valor educativo de la exposición de Bordeu para inspirar a las nuevas generaciones en las diversas disciplinas que integran la cadena agroindustrial moderna —desde la agronomía y la veterinaria hasta la programación, los datos y la logística— configurando el perfil productivo de la Argentina futura.