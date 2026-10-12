El mensaje de la Casa Rosada por el 12 de Octubre: “El inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo“

El Gobierno nacional publicó un video en sus redes sociales con motivo del feriado del 12 de Octubre, al que le restituyó la denominación "Día de la raza", y destacó que se trata de "un acontecimiento que marcó el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo".

"Este 12 de octubre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América, un acontecimiento que marcó el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo, transformó la historia universal y dejó una huella profunda de civilización, progreso y libertad en las raíces de nuestra cultura e identidad", sostuvo la Casa Rosada a través de su cuenta de la red social X.

En esa línea publicó un video en el que indicó: "Hace más de 500 años tres barcos que buscaban una nueva ruta hacia Asia cruzaron el Atlántico" y aseguró que "el viaje de Cristóbal Colón cambió para siempre el curso de la historia".

Explicó que "a partir de aquel encuentro, dos mundos que durante siglos habían permanecido separados comenzaron a formar parte de una misma historia" y agregó que "de ese encuentro nació también una nueva etapa de expansión de ideas y tradiciones que habían echado raíces durante siglos en Europa".

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Luego hizo hincapié en que "esa herencia no pertenece solamente a los libros de historia. Está presente en nuestra lengua, en nuestros nombres, en nuestras costumbres, en nuestras instituciones, en nuestra cultura y también en nuestra fe".

Y aseveró: "El viaje de Colón no fue solo el descubrimiento de América. Abrió una nueva era en la historia de la civilización occidental, una era en la que sus valores, su cultura y sus ideales de conocimiento, progreso y libertad alcanzarían nuevos horizontes, y dejarían una huella imborrable en nuestra propia identidad".

El año pasado, la administración libertaria también publicó un video para esta fecha en el que sostuvo: "Este 12 de octubre, conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América como símbolo de progreso y civilización para la humanidad".

Definió la llegada de Cristóbal Colón a América como "una de las gestas más trascendentales de la historia" y "como el comienzo de un proceso de civilización de orden y progreso", el cual "marcaría para siempre el destino del continente".

Afirmó que Colón se encontró con "un mundo sumido en la barbarie" y que gracias a su liderazgo pudo "establecer las primeras estructuras sociales y políticas fundamentadas en el derecho, la fe cristiana y los valores occidentales".(NA)