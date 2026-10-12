Organizaciones de Pueblos Originarios llamaron a concentrarse en rechazo al "Día de la Raza"

Organizaciones de Pueblos Originarios llamaron a concentrarse, este lunes, en la puerta de la casa de la expresidenta Cristina Kirchner, en rechazo al Día de la Raza, impulsado por la gestión del presidente Javier Milei.

"Los Pueblos Originarios y de la Patria Grande nos unimos para reafirmar nuestro compromiso con la justicia, la libertad y la integración de nuestros pueblos. Reivindicamos el Decreto del 2010 de Cristina Fernández de Kirchner que, como presidenta, establecía esta fecha como el Día del respeto a la Diversidad cultural, cambiando el paradigma colonizador histórico de nuestro Estado", indicaron.

Desde las 15, en la puerta del edificio situado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, habrá diversas actividades entre las que se encuentra la realización de un mural en vivo; una ceremonia ancestral; coplas "para Cristina"; muestra de danza folclórica paraguaya y música en vivo.

El Gobierno Nacional modificó oficialmente el nombre del feriado del 12 de octubre y dejó sin efecto la denominación "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", que estaba vigente desde 2010 por decreto de Cristina Kirchner, para restituir el "Día de la Raza" en sus contenidos institucionales.

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Desde el Ejecutivo Nacional, se remite a conmemorar la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, como el inicio de un proceso de intercambio profundo entre Europa y América y oficializó, por decreto, el cambio en el calendario de feriados para que el 12 de octubre figure, nuevamente, como "Día de la Raza".

Sin embargo, esta decisión contrasta con la Ley Nacional vigente (27.399) sancionada en el año 2017, que establece al 12 de octubre como "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", por lo tanto, el cambio impulsado por el Gobierno Nacional convive con un debate legal, ya que no modifica de forma automática una ley votada por el Congreso.

"Defendemos nuestra madre Tierra y decimos 'no' a la extranjerización de nuestro territorio. Basta de perseguir a los pueblos Originarios", concluyeron. (NA)