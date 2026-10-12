Murió un hombre al caer de un balcón mientras bailaba en una reunión familiar en Catamarca

Un hombre de 49 años murió tras caer desde un balcón mientras participaba de una reunión familiar en una casa de San Fernando del Valle de Catamarca. El episodio ocurrió el sábado, alrededor de las 22.40, en una propiedad ubicada sobre la Ruta Provincial 4, a la altura del kilómetro 6, camino a El Rodeo.

La víctima fue identificada como Javier Orlando Vargas y la Justicia investiga las circunstancias de la caída.

Según informaron fuentes policiales, el hombre compartía un encuentro con familiares y allegados cuando ocurrió el accidente.

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De acuerdo con los primeros testimonios, Vargas estaba bailando en una galería en altura cuando se habría apoyado sobre el sector del balcón. Por motivos que todavía se investigan, perdió el equilibrio y cayó hacia el patio trasero de la casa.

El sector donde ocurrió el episodio presentaba un desnivel de más de tres metros de altura entre la galería y el patio trasero.

El hombre cayó al suelo y sufrió graves lesiones. Según la información publicada por El Esquiú, el impacto le provocó traumatismos craneales y corporales.

Los familiares y allegados que se encontraban en la casa solicitaron asistencia médica de inmediato.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar, pero los profesionales solo pudieron constatar que Vargas había fallecido.

Tras el episodio, efectivos policiales y peritos de la Dirección General de Criminalística trabajaron en la casa para reconstruir lo ocurrido.

Los especialistas realizaron relevamientos fotográficos y planimétricos de las barandas y de la estructura del balcón, con el objetivo de establecer si existió alguna anomalía que pudiera haber influido en la caída.

La causa fue caratulada preventivamente como “Actuaciones de Oficio” y quedó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno.

Además, la Justicia dispuso la realización de una autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento antes de entregar el cuerpo a sus familiares.

Por el momento, las circunstancias exactas en las que Vargas perdió el equilibrio continúan bajo investigación. (TN)