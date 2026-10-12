Murió a los 34 años RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en “Breaking Bad”

RJ Mitte, el actor que alcanzó la fama internacional por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, murió a los 34 años en Texas. Según confirmó un funcionario al portal TMZ, se quitó la vida el lunes 12 de octubre. Las circunstancias de su muerte son investigadas por las autoridades.

Formó parte de 56 episodios de la reconocida producción de AMC, que se emitió entre 2008 y 2013 y tuvo como protagonistas a Bryan Cranston y Aaron Paul.

En la ficción encarnó a Flynn, el hijo adolescente de Walter White, el profesor de química que, tras recibir un diagnóstico terminal, comienza a fabricar metanfetaminas junto a un antiguo alumno.

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Su trabajo en la serie no solo le permitió alcanzar reconocimiento mundial, sino que también tuvo un significado especial por su propia historia de vida. Había sido diagnosticado con parálisis cerebral cuando tenía tres años y encontró en su personaje una oportunidad para aportar visibilidad a las personas con discapacidad.

La noticia de su muerte fue confirmada por su representante, que destacó tanto su trayectoria artística como su compromiso social. “Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, expresó en un comunicado.

Además, recordó que su experiencia personal le permitió aportar autenticidad a su interpretación y construir una plataforma para promover la inclusión y la concientización. También se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, dos organizaciones vinculadas a la asistencia y los derechos de las personas con discapacidad.

A lo largo de su carrera, el actor aprovechó su exposición pública para reclamar mayores oportunidades para las personas con discapacidad dentro de la industria audiovisual. En una entrevista con Irish Examiner, en 2016, explicó cuánto había influido su diagnóstico en su trabajo.

“No estaría en la posición en la que estoy hoy sin mi discapacidad. Utilicé todo lo que sé sobre vivir con parálisis cerebral para mi papel en Breaking Bad”, sostuvo.

En esa misma conversación, planteó la necesidad de ampliar la representación tanto delante como detrás de cámara. También cuestionó que la presencia de personas con discapacidad en la televisión estuviera asociada únicamente a acontecimientos puntuales, como los Juegos Paralímpicos.

“Me encantaría prender la televisión y ver a una persona con discapacidad hablando de algo que realmente le interese o interpretando un papel que no esté centrado exclusivamente en su condición”, reflexionó.

Después del final de Breaking Bad, Mitte continuó trabajando en cine y televisión. Entre sus proyectos también estuvieron The Recall y The Guardians of Justice. Sin embargo, el personaje de Walter White Jr. siguió siendo el más emblemático de su carrera.

En 2019, durante una entrevista con The Sydney Morning Herald, reconoció que todavía extrañaba compartir el trabajo cotidiano con sus compañeros de la serie. Dos años después, en diálogo con The Independent, volvió a destacar la importancia que tuvo aquella oportunidad: “Breaking Bad me puso en el mapa”, afirmó.

Fuera de la actuación, Mitte también estaba involucrado en distintas iniciativas solidarias. Era presidente de The Mitte Foundation, una organización familiar con sede en Austin que trabaja para financiar y fortalecer comunidades vulnerables del sur de Texas.

En el plano personal, se había comprometido en 2025 con su pareja, Kennedy Suarez. La propuesta ocurrió durante el evento benéfico Dia del Sol, organizado en California a beneficio de United Cerebral Palsy, institución de la que Mitte era embajador.

“Estoy feliz de haber encontrado a mi persona, mi compañera de vida, que me impulsa a ser mejor, sin importar lo que estemos haciendo”, había expresado el actor en una entrevista con People.

Suarez, por su parte, también había celebrado el anuncio en las redes sociales y se había referido a aquel momento como un sueño hecho realidad. (TN)