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Tras la baja del río, reabre hoy el Parque Nacional Iguazú

La intendencia informó que desde este martes se normalizarán las actividades tras el descenso paulatino del caudal.

Las autoridades agradecieron la comprensión de la comunidad

El Parque Nacional Iguazú reabrirá este martes 13 de octubre y normalizará sus actividades luego de que el monitoreo continuo del río Iguazú registrara un descenso paulatino en el nivel de su caudal.

La Intendencia del Parque Nacional y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. comunicaron que la evolución favorable permite levantar la restricción preventiva de acceso.

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Además, las autoridades agradecieron la comprensión de la comunidad, las agencias de viajes y los visitantes, y pidieron seguir los sitios web y canales oficiales para mantenerse informados sobre la habilitación de los circuitos. (NA)

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