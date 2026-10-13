"El año nuevo que nunca llegó", para Amantes Del Cine

Muresanu (1974) es un Guionista y Director multipremiado por sus obras de cortometraje. El año nuevo que nunca llegó es su primer largometraje que también está siendo premiado en los festivales más importantes.



El film se ambienta en Transilvania en 1989. En medio de las protestas que preludian la caída del régimen de Ceaușescu, seis vidas se entrelazan en una historia de secretos, ambiciones y supervivencia."Anul Nou care n-a fost" (El Año Nuevo que no fue) narra la experiencia de Adrian Văncică, Nicoleta Hâncu, Emilia Dobrin e Iulian Postelnicu, seis personas atrapadas en la vorágine de un cambio político radical.-Premios Mejor Film (Horizontes), Mención Especial a la Fotografía (autores de menos de 40) y Premio de la Prensa (FIPRESCI) en elFestival De Venezia 2024.-Premio al Mejor Film en el Festival de ElCairo 2024.-Premio al mejor Director en el Festival de la India 2024.-Gran Premio y Premio de la Prensa (FIPRESCI) en el Festival De Luxemburgo 2025.'El año nuevo que nunca llegó' se proyectara hoy martes 13, en el Cine Visual, a las 19:30. Se exige el apagado de celulares y no se permite la entrada una vez comenzada la proyección.