Cataratas: activan el protocolo de seguridad debido a la crecida extraordinaria del río Iguazú

La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. emitieron un comunicado oficial este lunes para informar sobre la crecida del Río Iguazú, la cual ha registrado niveles superiores a los 12.000 metros cúbicos por segundo en la región.

Ante este escenario hídrico excepcional, las autoridades activaron de manera inmediata el protocolo de seguridad preventivo establecido para estos casos.

El propósito fundamental de esta decisión es resguardar de forma absoluta la integridad física de los visitantes, turistas y trabajadores que operan diariamente en el área protegida de Iguazú.

Como consecuencia directa de estas acciones, se estableció una restricción temporal estricta para la circulación de personas en todos los sectores de uso público durante toda la jornada de hoy, paralizando momentáneamente los paseos tradicionales.

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El comunicado no establece un horario o día de reapertura. (La Voz de Cataratas e Iguazú Ahora)