Encontraron muerto a Oscar Barbero, uno de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

Oscar Barbero y Félix Mendieta son buscados desde el 21 de septiembre

El cuerpo encontrado en una playa de Las Toninas fue identificado como el de Oscar Barbero, de 64 años, uno de los dos kayakistas desaparecidos desde el 21 de septiembre frente a las costas de Santa Teresita.

La confirmación se produjo durante la madrugada de este domingo, cuando su hija reconoció la vestimenta y los objetos personales hallados junto al cadáver, según informó el portal Pescare.

El hallazgo había ocurrido el sábado, alrededor de las 9, a la altura de la calle 4 y la playa, donde trabajaron efectivos policiales, personal de Prefectura Naval Argentina y Defensa Civil.

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Entre las pertenencias recuperadas había un llavero con referencias a Racing Club y a la Virgen de Luján, una llave de un vehículo Chery y un teléfono celular Motorola. Estos elementos permitieron orientar la identificación del hombre, cuya desaparición había generado un amplio operativo de búsqueda por mar, aire y tierra.

La causa quedó a cargo del fiscal Mascioli, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) Nº 1 de Mar del Tuyú, quien dispuso las pericias correspondientes y la realización de una autopsia para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte.

Barbero había desaparecido junto a Félix Mendieta, de 43 años, cuando ambos navegaban en kayak frente a Santa Teresita. Durante aquella jornada, uno de ellos logró comunicarse con Prefectura para advertir que se encontraba mar adentro y tenía dificultades para regresar.

A partir de ese aviso, se desplegó un operativo con participación de Prefectura Naval, la Armada y otras fuerzas para intentar localizar a los dos hombres.

Tras la identificación del cuerpo, la búsqueda continúa centrada en Mendieta, cuyo paradero permanece desconocido. Las autoridades mantienen las tareas para encontrar al segundo kayakista, mientras la investigación judicial avanza para determinar qué ocurrió durante la travesía y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la desaparición de ambos hombres. (NA)