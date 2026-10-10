Condenada a muerte sobreviviente salió del hospital y regresó a prisión

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a una fallida ejecución en Estados Unidos. (Foto: WVLT)

La reclusa condenada a muerte Christa Pike fue dada de alta de un hospital estadounidense el sábado y enviada de regreso a prisión, informaron medios internacionales.

Pike sobrevivió días pasados a un fallido intento de ejecución en Tennessee y este sábado sus abogados ofrecieron información de su alta a medios internacionales.

Ahora la condenada se encuentra en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, donde permaneció alojada durante más de 30 años, reveló la agencia de Noticias Reuters.

Es asistida por los abogados Stephen Ferrell y Luke Ihnen de los Servicios de Defensoría Federal del Este de Tennessee.

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También integran el equipo jurídico Randy Spivey y Kelly Gleason, de la Oficina del Defensor Post-Condena de Tennessee.

Todos emitieron este sábado un comunicado conjunto puesto a disposición de la prensa.

La ejecución fallida que desató una investigación en Tennessee

Pike había sido condenada a muerte por el asesinato de una compañera de estudios de 19 años, cometido en 1995, cuando ella también era adolescente. Su ejecución estaba prevista para el 30 de septiembre y se habría convertido en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Sin embargo, el procedimiento no se desarrolló como estaba previsto. Después de recibir una primera dosis de pentobarbital, la condenada continuó con vida y las autoridades decidieron administrarle una segunda inyección. Finalmente, ante la imposibilidad de completar la ejecución, fue trasladada a un hospital.

El episodio provocó cuestionamientos sobre los protocolos utilizados para aplicar la pena de muerte en el estado.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó suspender las ejecuciones y abrir una investigación independiente para determinar qué ocurrió durante el procedimiento. Posteriormente, aceptó la renuncia del responsable de la administración penitenciaria.

Las autoridades penitenciarias sostienen que actuaron de acuerdo con el protocolo vigente, implementado después de que Tennessee retomara las ejecuciones en mayo de 2025, tras una suspensión de tres años.

Por su parte, los abogados de Pike reiteraron su pedido para que el gobernador conmute la pena de muerte, al considerar que la mujer ya fue sometida a un procedimiento que puso en riesgo su vida.

Mientras avanza la investigación, Pike permanece nuevamente bajo custodia penitenciaria, aunque todavía no se conoce cuándo podría recuperarse por completo ni qué decisión se tomará respecto de su condena.