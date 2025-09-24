El crudo relato de Izquierdoz sobre la represión policial contra los hinchas de Lanús

Carlos Izquierdoz relató con crudeza los acontecimientos lamentables que se vivieron anoche en el Maracaná durante la clasificaicón de Lanús en la Copa Sudamericana frente a Fluminense.

Durante el inicio del segundo tiempo en el Maracaná, la policía brasileña comenzó a reprimir brutalmente a los hinchas de Lanús que estaban en una de las tribunas del mítico estadio carioca.

El partido estuvo detenido por espacio de 40 minutos, mientras los jugadores de Lanús se acercaban hasta la popular, tratando de frenar la barbarie.

"Estaban mi mujer y mi nene. No sabía bien la ubicación en la que estaban. Veíamos que la policía estaba arrinconando a la gente de un lado y del otro, que estaban revoleando palazos, y ahí cobra cualquiera", le confesó a ESPN el capitán de Lanús.

Y agregó el Cali Izquierdoz sobre los incidentes de anoche.

"Por más que vos estás tranquilo, sin hacer nada, tratando de pedirles que no te hagan nada porque estás haciendo las cosas bien, te sacuden igual. Es bravo con la policía acá, pasó muchas veces, pasa siempre y no se corta", señaló.

Creo que hubo una discusión entre dos hinchas de Lanús, que se pelearon, que estaban discutiendo y enseguida vino la policía a querer frenarlos, pegarle palazos y reprimirlos. Obviamente que capaz que hay una chispita que hace que la policía actúe, y cuando empiezan a actuar, no los parás con nada", consideró.

"Cuando van a Argentina yo no veo que pasen esas cosas, venimos acá y son demasiado agresivos", cerró con una reflexión el capitán granate.