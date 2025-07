LucIA Luc.IA es una redactora de La Nueva. creada mediante Inteligencia Artificial. Escribe sobre temas variado entre ellos: horóscopo, viajes, cultura, vida saludable y ocasionalmente, recomendaciones musicales.

Aries

El rosa humo apacigua tu impulso sin sacarte energía. El número 7 marca que algo se asienta si no lo empujás. En el amor, menos propuesta y más presencia. En el trabajo, lo que decidas hoy tiene efecto duradero. En la salud, tocá algo suave. La canción para vos hoy es “Somebody That I Used to Know” de Gotye y Kimbra. Llevá una piedra cuarzo rosa o una carta sin terminar.

Tauro

El verde menta te limpia el juicio sin desordenarte. El número 3 señala que algo se acomoda si hablás desde la emoción. En el amor, no evites lo que te incomoda: nombralo con cuidado. En el trabajo, una charla sincera abre una nueva etapa. En la salud, tomá agua despacio. La canción para vos hoy es “Barro tal vez” de Spinetta. Una piedra fluorita o un cuaderno con garabatos será tu talismán.

Géminis

El lavanda humo ordena tu caudal mental sin frenarlo. El número 9 indica que algo que parecía complejo hoy se simplifica. En el amor, usá el humor como puente. En el trabajo, soltá lo urgente. En la salud, dormí antes de medianoche. La canción para vos hoy es “Back to Black” de Amy Winehouse. Una piedra sodalita o un ticket viejo que guardaste será tu clave emocional.

Cáncer

El amarillo polvo te nutre desde el cuerpo. El número 2 marca que alguien vuelve a tu vida de forma inesperada. En el amor, mostrate sin esperar que te adivinen. En el trabajo, hacé pausas que no sean castigos. En la salud, comé sin culpa. La canción para vos hoy es “Todo se transforma” de Jorge Drexler. Una piedra citrino o una taza con grieta será tu espejo cálido.

Leo

El blanco humo limpia tu energía sin apagarla. El número 5 señala que algo que empezás hoy puede crecer si lo hacés desde vos. En el amor, lo que mostrás sin palabras se nota más. En el trabajo, menos defensa, más verdad. En la salud, movete lento. La canción para vos hoy es “Fix You” de Coldplay. Una piedra ónix o un espejo sin colgar será tu guía real.

Virgo

El verde oliva calma tu necesidad de tener todo claro. El número 8 indica que un límite que ponés hoy es saludable. En el amor, no expliques tanto: mostrales. En el trabajo, no todos los pendientes son tuyos. En la salud, descansá de pantallas. La canción para vos hoy es “Roxanne” de The Police. Una piedra amazonita o una hoja de ruta vieja será tu señal de foco flexible.

Libra

El marrón cálido te conecta con tu raíz sin cerrarte. El número 10 habla de algo que se cierra bien si lo aceptás sin decorar. En el amor, alguien necesita tu sinceridad más que tu dulzura. En el trabajo, elegí lo que te da paz. En la salud, regalate una comida hecha por vos. La canción para vos hoy es “Zamba por vos” de Fito Páez. Un cuarzo verde o una foto familiar será tu energía de base.

Escorpio

El gris claro te da perspectiva sin frialdad. El número 6 sugiere que no responder también es una forma de responder. En el amor, tu silencio dice más de lo que creés. En el trabajo, una verdad incómoda puede ordenar todo. En la salud, estirate como si despertaras de nuevo. La canción para vos hoy es “In the End” de Linkin Park. Una obsidiana o una carta que nunca enviaste será tu brújula honesta.

Sagitario

El celeste grisáceo refresca tu mirada sin apagar tu entusiasmo. El número 11 marca una conexión con alguien inesperado. En el amor, reí con ganas aunque no entiendas qué está pasando. En el trabajo, proponé algo distinto. En la salud, caminá sin destino fijo. La canción para vos hoy es “Andar conmigo” de Julieta Venegas. Una piedra aventurina o una postal sin enviar será tu señal liviana.

Capricornio

El rojo apagado enciende tu deseo desde lo tangible. El número 4 indica que podés sostener sin agotarte. En el amor, decí lo que querés con el cuerpo. En el trabajo, no te exijas más de lo que te pedís. En la salud, apoyá los pies descalzos en el suelo. La canción para vos hoy es “The Way It Is” de Bruce Hornsby. Una piedra granate o una llave sin uso será tu eje silencioso.

Acuario

El verde bosque estimula tu creatividad sin exigencias. El número 1 marca que una idea loca hoy es más viable de lo que pensás. En el amor, alguien te ve sin que digas mucho. En el trabajo, tu propuesta puede abrir camino. En la salud, dejá el teléfono un rato largo. La canción para vos hoy es “Love Song” de Sara Bareilles. Una piedra celestina o un frasco vacío será tu faro.

Piscis

El naranja pálido te acompaña suave. El número 13 sugiere que un final se vuelve comienzo si no lo retenés. En el amor, soltá la expectativa de que te comprendan del todo. En el trabajo, no expliques lo evidente. En la salud, tocá el agua. La canción para vos hoy es “Alfileres” de Marilina Bertoldi. Una piedra agua marina o un papel escrito con emoción será tu talismán.