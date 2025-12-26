Bahía Blanca | Viernes, 26 de diciembre

Municipio de Bahía Blanca.

Veterinaria y zoonosis: días de atención en la semana

Del 29 de diciembre al 2 de enero.

Atención primaria:

  • Martes y viernes, de 10 a 12.30 hs en la Unidad Sanitaria Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350).

Vacunación antirrábica y desparasitación:

  • Martes 30, de 11 a 15 en el Parque Independencia.

Además, las vacunas antirrábicas se aplicarán el viernes 2, de 9 a 12 hs, en barrio Rucci (plaza en Emilio Rosas y México) y el martes y viernes en los móviles de castración (de 12 a 13 hs). En ese horario también se puede realizar consultas post-quirúrgicas.

Ubicación de los móviles de castración:

  • Móvil 2: Delegación Norte (Vieytes 2700) – Turnos: 4500459 (de 8 a 14 hs)
  • Móvil 3: Delegación Noroeste (Pacífico 210) – Turnos: 4560139 (de 8 a 14 hs)
  • Móvil 4: Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350). Turnos: 4560139 y POR ORDEN DE LLEGADA (sin turno previo) lunes, jueves y viernes de 8 a 9 hs, hasta completar 10 cupos.

Condiciones prequirúrgicas:

*A partir de los 6 meses
*Ayuno de alimento y agua de 12 hs.
*Perras NO pueden estar en celo
*Hembras: tienen que haber pasado dos meses desde la última parición y sin leche en las mamas.

