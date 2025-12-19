Navidad Ciudad Puerto – Papá Noel llega al palacio municipal

El viernes 19, sábado 20 y domingo 21, de 12 a 20 hs Papá Noel estará en el palacio municipal para sacarse fotos y recibir cartitas.

Las fotos se tomarán por orden de llegada y podrán descargarse de manera libre y gratuita a través de un link que será publicado en las redes sociales y canales del Municipio y el Puerto. Habrá estaciones (como el trineo y buzón), donde las familias podrán fotografiarse con su propio dispositivo.

Se sugiere a las familias recordar el horario en que sacaron su foto para luego facilitarse la búsqueda en los links que contendrán carpetas con las fotos clasificadas por franjas horarias.

Además la plaza Rivadavia se convertirá en un espacio de entretenimiento para disfrutar con juegos y actividades, un sector para escribir la cartita, estación de maquillaje, Espacio PlaPla, una esfera navideña, pantalla con juegos de RA y la historia interactiva de la navidad (qr).

El equipo de La Nave Circo pondrá color durante el evento, habrá feria de la Economía Social y shows en vivo: el sábado a las 19 se presentará Nes Campano, el domingo a las 18 estará el Coro Municipal de niños y a las 19 dentro del Hall Municipal, el de adultos.

Además, en el marco de la campaña de concientización “Fiestas sin pirotecnia”, todos los días de 10 a 12 y de 17 a 19 hs (sábado solo de mañana), en la plaza estará disponible la cabina interactiva que propone experimentar en primera persona lo que padecen las personas y animales que se ven afectados por el uso de pirotecnia.

La noche de los Comercios

Alrededor de 200 locales se sumaron a esta iniciativa que tendrá lugar este sábado 20, de 19 a 23 horas.

Durante esa noche, los comercios ofrecerán promociones exclusivas y habrá sorpresas y eventos en las calles del micro y macro centro: arte, música en vivo, sorteos, juegos, personajes navideños y de ficción, Box de Fotos, glitter, maquillaje infantil, regalos y mucho más.

“Peatonal Belgrano” será un espacio de encuentro con escenario cultural donde se ofrecerá un concierto coral y habrá bandas en vivo (Mr. T y Cumbia Reyna) y una zona gastronómica con food trucks.

Por tal motivo, de 10 a 19 hs en la primera cuadra de calle Belgrano se reducirá el tránsito vehicular para el montaje del escenario y de 19 a 23 hs se cerrará la calle.