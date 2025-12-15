Bahía Blanca | Lunes, 15 de diciembre

26.6°

26.6°

Municipio de Bahía Blanca.

Atención veterinaria municipal y gratuita: dónde, cuándo y cómo acceder

Del lunes 15 al viernes 19 de diciembre (exceptuando el martes 16, que no habrá actividad), la Dirección de Veterina y Zoonosis ofrecerá atención primavaria, jornada de desparasitación y vacunación antirrábica, y castración.

Atención primaria:

  • Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 10 a 12.30 hs en la Unidad Sanitaria Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350).


Vacunación antirrábica y desparasitación:

  • Miércoles 17, de 12 a 15 hs en el Parque de Mayo (Urquiza y Perú)


Además, las vacunas antirrábicas se aplicarán el jueves de 11 a 15 hs en el Parque Independencia y todos los días en los móviles de castración (de 12 a 13 hs). En ese horario también se puede realizar consultas post-quirúrgicas.

Ubicación de los móviles de castración:

  • Móvil 2: Delegación Norte (Vieytes 2700) – Turnos: 4500459 (de 8 a 14 hs)
  • Móvil 3: Delegación Noroeste (Pacífico 210) – Turnos: 4560139 (de 8 a 14 hs)
  • Móvil 4: Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350). Turnos: 4560139 y POR ORDEN DE LLEGADA (sin turno previo) lunes, jueves y viernes de 8 a 9 hs, hasta completar 10 cupos.


Condiciones prequirúrgicas:

*A partir de los 6 meses
*Ayuno de alimento y agua de 12 hs.
*Perras NO pueden estar en celo
*Hembras: tienen que haber pasado dos meses desde la última parición y sin leche en las mamas.

