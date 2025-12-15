Atención veterinaria municipal y gratuita: dónde, cuándo y cómo acceder

Atención primaria:

Lunes, miércoles, jueves y viernes, de 10 a 12.30 hs en la Unidad Sanitaria Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350).



Vacunación antirrábica y desparasitación:

Miércoles 17, de 12 a 15 hs en el Parque de Mayo (Urquiza y Perú)



Además, las vacunas antirrábicas se aplicarán el jueves de 11 a 15 hs en el Parque Independencia y todos los días en los móviles de castración (de 12 a 13 hs). En ese horario también se puede realizar consultas post-quirúrgicas.

Ubicación de los móviles de castración:

Móvil 2: Delegación Norte (Vieytes 2700) – Turnos: 4500459 (de 8 a 14 hs)

Móvil 3: Delegación Noroeste (Pacífico 210) – Turnos: 4560139 (de 8 a 14 hs)

Móvil 4: Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350). Turnos: 4560139 y POR ORDEN DE LLEGADA (sin turno previo) lunes, jueves y viernes de 8 a 9 hs, hasta completar 10 cupos.



Condiciones prequirúrgicas:

*A partir de los 6 meses

*Ayuno de alimento y agua de 12 hs.

*Perras NO pueden estar en celo

*Hembras: tienen que haber pasado dos meses desde la última parición y sin leche en las mamas.