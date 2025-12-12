Mendoza: "Fue un 2025 difícil y se aproxima un enero complejo"

A modo de cierre de año, Pablo Mendoza, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado en Punta Alta, dijo que "fue un 2025 muy difícil para todos y especialmente para los empleados del Estado, quienes tenemos un salario muy complejo y la situación general, complicada".

No obstante, indicó que "siguen gestionando para 'buscarle la vuelta' a todo esto porque, en lo más profundo, cada trabajador sabe que no se merece lo que está padeciendo. Las culpas son de otros, pero los trabajadores son siempre quienes las pagan".

"En consecuencia, el balance no es bueno porque tenemos agentes en la línea de indigencia y pobreza, que no alcanzan a cubrir los 30 días de comida para sus familias. Y si esto no cambia, y además es un arrastre de muchos años, y el trabajador sigue sufriendo, nosotros tenemos que seguir poniendo cada vez más esfuerzos para poder brindar lo mínimo que pide: disfrutar con su familia, tener un plato de comida y no perder la dignidad".

Mencionó que tienen prevista una reunión urgente de paritarias en la Provincia, donde se reclamará un bono de 300 mil pesos para las fiestas de fin de año.

En tanto a nivel nacional, sostuvo que fueron llamados a paritaria. "Allí creemos que no nos van a dar ese bono y sí puede ser un monto mucho menor, de unos 30 mil pesos y una paritaria a la baja.

Mientras, a nivel municipal, expresó que los posibles encuentros entre las partes estarán abiertos hasta el mes de enero.

"Veremos cómo pasamos estos días. Y siempre le decimos a los trabajadores que continuamos haciendo todo lo que podemos para ellos y para alcanzar un salario digno", agregó.

Luego habló sobre la Ley de Reforma Laboral a nivel nacional: "Se va a tratar durante 100 días. Hay una marcha prevista para el día 18 a nivel central. Una vez que se aplique esa ley, que entendemos que será votada por el Congreso, tenemos que ver cómo afecta al empleo público. La normativa está ligada a la parte privada, pero entrará a la Ley de Contrato de Trabajo, donde hay muchos organismos del Estado nacional y otros tienen convenio".

"Nosotros tenemos convenio colectivo. Y los gremios debemos permitir o no si entra esa ley con los artículos que quieren modificar. Será un enero bien complejo, con mucha militancia en el Congreso de la Nación y viajes para tratar la situación de los trabajadores civiles", expuso.

Sobre el examen de idoneidad, mencionó que "quedó en el olvido por una cuestión de presupuesto. Solamente se rindió en Capital Federal y en el interior no se pudo hacer. Esto genera una preocupación porque el empleado que está en Capital Federal firma su contrato de continuidad laboral por un año y el que está en el interior, lo hace por 3 meses. Entonces se produce una desigualdad. Estamos viendo cómo podemos plantear este tema ante el Estado empleador para que los trabajadores, que son idóneos y que hace 10 y más años que cumplen tareas en nuestro ámbito, puedan acceder a la estabilidad mínima de un año".

Tres rodados

Por otra parte, el dirigente gremial dijo que "en ATE estamos muy contentos por el hecho de poder entregar tres motos a quienes las ganaron como premio. Hicimos un sorteo entre nuestros afiliados y resultaron buenas noticias para tres familias".

Se trató de Juan Ignacio Funes (Estado nacional, Servicio de Máquinas), Norma Boson (Estado provincial - Escuela Primaria Nº 23) y Mirta Milessi (Estado Municipal - Tránsito).

Los ganadores deberán presentarse en Paso 280, sede del gremio, el lunes próximo, a las 10.30, desde donde se los acompañará a la concesionaria para retirar los rodados y realizar la transferencia correspondiente.