Villa Mitre recibe a Pergamino Básquet en casa, antes de salir por primera vez a la ruta

Villa Mitre recibe esta noche a Pergamino Básquet, en lo que será su segunda presentación por la Conferencia Sur de la Liga Argentina y la última antes de salir a la ruta por primera vez en la temporada.

El encuentro se disputará desde las 21 en el José Martínez, con arbitraje de Raúl Lorenzo y Matías Sotelo. Néstor Schernenco será el comisionado técnico.

El tricolor volverá a encontrarse con su gente, tras el debut triunfal del pasado domingo, cuando venció a Deportivo Norte de Armstrong por 85 a 82.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para esta noche, el entrenador Sebastián Ginóbili contará con todo el plantel a disposición, repitiendo los mismos 12 de la primera fecha.

Por lo que el equipo tricolor será con Franco Pennacchiotti, Federico Harina, Ignacio Alem, Fabián Sahdi, Emilio Giménez, Julián Lorca, Luciano Tambucci, Alejo Blanco, Sebastián Basualdo, Joaquín Jasen, Nicolás Guerrero y Lionel Gómez Lépez.

Su rival, en tanto, acumula una victoria y una derrota en sus primeros dos juegos y la de hoy será su primera prueba de casa.

El equipo dirigido por Federico Díaz venció en el primer partido a Centenario de Venado Tuerto (96 a 88) y luego cayó frente a Lanús (90 a 66).

En la derrota ante el Granate, Pergamino tuvo el debut del experimentado Jonatan Slider, quien reemplazó al paraguayo Alexander López, quien tuvo un buen partido ante Centenario (16 puntos).

Jonny, escolta de 38 años (1m92) y extensa trayectoria en la Liga Nacional, aportó 6 puntos (0-6 en t3, 0-1 en t2 y 6-6 en libres), bajó 3 rebotes y dio dos asistencias en su estreno ante Lanús.

Además, ese juego también marcó el debut de Emanuel McKoy Shepherd, quien ocupa el lugar de Maximiliano Tabieres, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda.

El canadiense, de 29 años (2m03) fue el goleador del equipo en su estreno, anotando 21 puntos (10-17 en t2 y 1-2 en libres) y bajando 11 rebotes. También dio una asistencia y recuperó una pelota.

*Lo que viene: a la ruta por primera vez

Tras este encuentro, Villa Mitre hará su estreno como visitante en la temporada, con tres salidas consecutivas fuera de casa.

La próxima presentación del tricolor será el miércoles venidero, cuando se mida ante El Talar desde las 21.30.

Luego, el elenco bahiense chocará frente a Lanús, el viernes 21, en el Antonio Rotilli a partir de las 20.30.

Por último, el sábado 22, la Villa enfrentará a Racing Club de Avellaneda, en el Centro Deportivo, también a las 20.30.