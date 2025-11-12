Habrá fuera de juego semiautomático en las finales de Libertadores y Sudamericana

La Conmebol anunció que el Fuera de Juego Semiautomático (SAOT, por sus siglas en inglés) volverá a estar presente en las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025.

Tras su exitoso debut en la temporada pasada, el ente sudamericano confirmó que tanto esta herramienta como la Tecnología de Línea de Gol (GLT) —ambas desarrolladas integralmente por la propia Conmebol— se utilizarán nuevamente con el objetivo de elevar los estándares de justicia y transparencia en el arbitraje.

El SAOT y la GLT fueron aplicados con éxito en la Final de la Sudamericana 2024 entre Racing y Cruzeiro, en la Final de la Libertadores entre Botafogo y Atlético Mineiro, y en la Recopa 2025 que enfrentó a Racing y Botafogo.

Según destacó la Comisión de Árbitros, la implementación de estas tecnologías significó un salto cualitativo en la precisión de las decisiones y redujo notablemente los tiempos de revisión en jugadas polémicas, reforzando la confianza en los sistemas de asistencia arbitral.

El funcionamiento del SAOT depende de un complejo sistema técnico: 24 cámaras de alta velocidad instaladas alrededor del estadio, 14 dedicadas a la detección de la línea de gol y 10 al seguimiento del fuera de juego.

Estas cámaras capturan más de 200 cuadros por segundo con una resolución superior a 500 píxeles por metro, procesando en tiempo real la posición de los jugadores y del balón mediante un sistema de seguimiento óptico automatizado. El sistema analiza más de un millón de puntos de datos por segundo, permitiendo determinar con precisión milimétrica cada jugada dudosa.

De esta manera, la Conmebol continúa posicionándose a la vanguardia de la innovación tecnológica en el fútbol mundial. La aplicación sostenida del SAOT y la GLT no sólo busca garantizar decisiones más rápidas y acertadas, sino también consolidar un arbitraje más transparente, moderno y confiable en las competencias más importantes del continente. (NA)