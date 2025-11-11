Bella Vista-Liniers: los capitanes coincidieron, “el partido fue malo” y el punto lo valoró uno solo

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Reñido como siempre, con la guardia alta y la vehemencia de dos equipos que se tienen cada vez menos simpatía a nivel regional y tan hablado como de costumbre.

Con ustedes, un Bella Vista-Liniers más, en este caso por el torneo Federal Amateur 2025, fecha 3 de la Zona 2 de la Federación Bonaerense Pampeana Sur.

Demasiada extensa la presentación para tan poco partido. Pero es el fútbol nuestro de cada día: el temor a perder sigue rompiendo las leyes de cualquier estrategia que apunte a arriesgar para ganar.

En líneas generales, se rompieron los “cocos” a pelotazos y buscaron lo residual de cada acción dividida para sacar tajada sin tener que realizar mayores esfuerzos.

Cuando Llanos descargó hacia los costados y se apoyó en la experiencia de Mayer y Belleggia, el “Gallego” encontró el manojo de llaves pero no la que podía abrir el candado que le había puesto una defensa con pies de plomo y alma sin rencores.

El Chivo fue siempre largo entre líneas y sus ideas recién se cayeron de la “Parra” cuando Joaquín activó el turbo promediando la segunda etapa.

Insisto: por momentos el encuentro fue desprolijo e “injugable” (inventé una palabra), pero fue el dueño de casa el más comprometido con la acción y la reacción.

El arbitraje de Kevin Bustos estuvo a la altura de un duelo de estas características, aunque por momentos dirigió de lejos (confiado en su estupenda forma física, creyendo que con un pique o un cambio de ritmo iba a llegar a todas) y dio demasiadas explicaciones.

En el desarrollo del juego estoy de acuerdo con ambos capitanes: “Fue un partido malo, trabado y muy luchado”, fue la reflexión de Ezequiel Intrevado y Gonzalo Barez.

Eso sí, a los 37 del complemento, la buena convivencia transformó a los “ventajeros”: una lucha mano a mano por el balón entre Ulmann y Reule terminó en “lío que se extendió por tres minutos”. Hubo focos de agresiones menores en varios sectores, algunos se metieron a separar, otros echaron nafta al fuego y el árbitro decidió expulsar a los jugadores que “tiraron más que un manotazo”: Rosales, quien ya había sido reemplazado y estaba en el banco de suplentes, y Lucas Der, que había ingresado unos minutos antes.

Eso sí, cuando todo había terminado y los ánimos estaban más fríos, “Pachu” no coincidió con “Pancho” en el reparto de puntos. Claro, Bella Vista necesitaba ganar y Liniers pasó a comandar en soledad el Grupo donde también está Sporting, en esta ocasión libre. Se conforman con poco, ¿o no? Y si, por ahora sí…

La síntesis

Bella Vista 0 (4-1-3-2)

Luro 6

Rosales 4

Villalba 6

Esparza 5

G. Pereyra 5

L. Vogel 6

G. Belleggia 6

R. Gómez 5

Intrevado (c) 5

LLANOS 7

Mayer 5

DT: Ribes-Romero

Liniers 0 (4-1-3-2)

V. Torres 5

Ulmann 5

Fernández 6

F. Aguirre 5

Cutrín 4

Barez (c) 5

J. Parra 6

Trídico 5

Monti 4

Monteverde 6

Seisdedos 5

DT: Hernán Rosell

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles. A los 40m. fueron expulsados L. Rosales (BV) y Der (L).

Cambios. 59m. T. Díaz (5) por L. Rosales, 67m. L. Martínez (5) por Mayer y 81m. Reule por Intrevado y M. Sacomani por Llanos, en Bella Vista; 59m. Menna (6) por Trídico, 73m. Der por F. Aguirre y Narvay por Seisdedos y 89m. N. Malerba por Monti, en Liniers.

Amonestados. L. Rosales (25m.), en Bella Vista; Barez (26m.) y F. Aguirre (69m.), en Liniers.

Arbitro. Kevin Bustos (7,5).

Cancha. Bella Vista (8).