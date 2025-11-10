Aumenta la tensión entre China y Japón por los dichos sobre Taiwán

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, aseguró este lunes que cualquier ataque militar contra Taiwán pondría a su país en una "situación de crisis", a la vez que indicó que justificaría una intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Los dichos de la funcionaria se dieron en medio de las declaraciones cruzadas entre autoridades de China y Japón que elevaron las tensiones entre ambos países asiáticos, con Taiwán en el centro de la disputa.

"El otro día dije que podría recurrir a la fuerza según la situación, pero el Gobierno tomará la decisión analizando todos los factores", manifestó Takaichi durante una sesión extraordinaria en la Cámara Baja, según indicó el sitio dw.

Takaichi además reiteró su postura expresada el viernes ante el Parlamento acerca de que el "peor escenario posible" de un ataque y bloqueo con navíos de guerra contra Taiwán pondría la supervivencia de Japón en peligro.

El pasado viernes la situación escaló cuando el cónsul chino en Osaka, Xue Jian, pidió "cortar la cabeza" de la primera ministra y, según el diario japonés Sankei Shimbun, que precisó que el mensaje fue borrado posteriormente, Xue escribió en la red social X: "No tenemos más remedio que cortar la cabeza inmunda" de Takaichi. En tanto, Tokio presentó una protesta a Pekín.

Por su lado, el portavoz del Gobierno de Japón, Minoru Kihara, calificó de "extremadamente inapropiados” los comentarios de Xue al señalar que los mismos fueron emitidos por "el jefe de una misión diplomática de China en el exterior".

"Somos conscientes de los múltiples comentarios inapropiados realizados por el cónsul general de Osaka, e instamos encarecidamente a la parte china a que tome las medidas oportunas", dijo Kihara, quien dijo que "la paz y la estabilidad de Taiwán es importante para la seguridad de Japón y de la comunidad internacional".

En tanto, el Gobierno de China instó a Takaichi a que "no interfiera" en sus "asuntos internos" y el portavoz de la cancillería china, Lin Jian, aseguró que las declaraciones de la primera ministra japonesa fueron "erróneas" y que constituyeron una "injerencia flagrante en los asuntos internos de China".

"Taiwán es parte de China y la forma de resolver la cuestión taiwanesa y lograr la 'reunificación nacional' es un asunto puramente interno de China", agregó el vocero. (NA)