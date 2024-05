Alonso: no comenzar las sesiones del Concejo a horario "es una falta de respeto"

Carlos Alonso, concejal de La Libertad Avanza, dijo que "es una falta de respeto" que las sesiones en el Concejo Deliberante que preside su compañera de bloque, María Teresa Gonard, no comiencen a horario.

"Las sesiones no solo son largas, sino que se incumple con los horarios. Y se incumple con el reglamento, porque te avisan por Whatsapp. Hoy era a las 10 y yo fui a las 9 para preparar mi trabajo. Se hicieron las 10, las 10.05, las 10.15, las 10.30, las 10.45... bueno, dije que me iba porque me parecía una falta de respeto a todo el poder legislativo, no solo a mi persona", señaló.

En diálogo con el programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 15 a 16 por La Nueva Play, el edil recalcó que "no podemos estar esperando".

"No tengo certeza, información; nadie de presidencia nos comunicó el motivo del retraso ni el por qué. Estábamos todos esperando que llamaran y no se llamó hasta que yo me retiré. Es una falta de respecto", subrayó.

Alonso contó que cuando se retiró, recibió un mensaje de la secretaria del Concejo: "Le respondí que ya me había retirado porque había asumido otro compromiso".

En tanto, al ser consultado sobre el pedido de puntualidad a Gonard respondió que "entiendo que nos tendremos que sentar a charlar este tema; no creo que ella esté una hora esperando en todos lados".

"Es algo que no solo me afecta a mí aunque yo tomé la decisión de hacerlo público y de presentar un proyecto. Nos afecta a todos, no es una cuestión de bloques", completó.

Mirá acá la entrevista completa: