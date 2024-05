Muerte de los robacables: incendio y daños en un depósito de Gallardo

Desconocidos incendiaron un camión y provocaron daños en un depósito perteneciente a Ángel Gallardo, detenido por el frustrado robo de cables de media tensión que terminó con 4 fallecidos -entre ellos su hijo- y un herido.

El hecho se produjo minutos después de la medianoche en un predio situado en la zona de Independencia al 4.000.

Allí tomó fuego un rodado Mercedez Benz que estaba cargado con material para reciclar, por lo que concurrieron al sitio bomberos voluntarios de Ingeniero White, la guardia de Defensa Civil y personal policial del Comando de Patrulla.

"Causaron algunos daños no solo en el camión, sino también en la oficina del depósito", señaló una fuente consultada.

Esta mañana el abogado Maximiliano De Mira, que asesora a Gallardo, aseguró que su asistido no fue quien condujo la camioneta Volkswagen Amarok hasta el hospital, para abandonar los cuerpos.

"No surge del expediente que mi asistido (Ángel Gallardo) dejó a las personas en el hospital. Su detención no se produjo en el nosocomio ni en el campo, sino en su domicilio particular", remarcó De Mira, en diálogo con el programa Panorama de LU2.

El abogado también dijo que su defendido tiene intenciones de declarar, pero que mantuvo silencio ayer ante el fiscal por su consejo, teniendo en cuenta que hay medidas de prueba pendientes, como el análisis de los celulares secuestrados.