Campaña de fina 2024/2025: ¿se viene el trigo más mentado? 

La volatilidad de los mercados y no pocos factores externos, como el relacionado a la cuestión climática no sólo en el país sino en el mundo, han trastocado las predicciones iniciales respecto de la campaña triguera 2024/2025, tal como quedó reflejado en los informes y actualizaciones —y en especialmente en el ánimo— del congreso A Todo Trigo que la Federación de Acopiadores realizó la última semana en Mar del Plata.

“Las expectativas son diametralmente opuestas a las que sosteníamos hace tan sólo un mes”, sostuvo el Lic. Gustavo López, titular de Agritrend, en diálogo con La Nueva.

“En este tiempo comenzaron a darse una serie de acontecimientos externos e internos que cambiaron una expectativa inicial relativamente pesimista, ya que se hablaba de repetir el área sembrada o, quizás, reducirla”, añadió.

“Pero hoy nos encontramos que, desde el punto de vista externo, Rusia tiene serios problemas de sequía con una reducción en la producción prácticamente confirmada. Lo mismo sucede con Ucrania. Por el conflicto del Mar del Norte no puede salir con buques por el estrecho del Bósforo, aunque sí por Rumania pero con otras complicaciones”, sostuvo.

“Por otro lado, los Estados Unidos también tiene problemas de sequía que pueden traer algún tipo de impacto en los precios y, finalmente, aparece Brasil, muy convulsionado por las inundaciones que han variado en torno de los 400 a 600 milímetros en una semana, con numerosas víctimas fatales y muchos campos anegados”, explicó.

Gustavo López, titular de Agritrend.

También dijo López que la zona afectada en el Estado de Río Grande del Sur explica entre el 50 y el 60 % de la producción triguera.

“Como estamos en plena época de siembra, seguramente la producción final será menor a la esperada. Se preveían unas 10-11 millones de toneladas, pero acaso sean entre 7 y 8 M/T. Eso no quita de que Brasil siga exportando porque destina parte del trigo de mala calidad como forraje, pero van a tener que comprar algo más de lo previsto”, dijo.

“Estos temas impactan en los precios locales y así pasamos de 180 dólares (por tonelada) para un trigo entrega en diciembre de este año, o enero del próximo, a niveles de U$S 230. Es una mejora de U$S 50”, aseguró.

“Por otro lado, las condiciones hídricas son excepcionales en gran parte de la región pampeana y no debería haber ningún tipo de problemas e, incluso, en el marco de lo que algunos están previendo de una neutralidad o de un evento La Niña en el mediano o largo plazo”, añadió.

El analista también dijo que los costos de los insumos se han reducido, básicamente los fertilizantes y algunos fitosanitarios, y probablemente se reduzcan más a partir de las bajas en los aranceles que está anunciando el Gobierno nacional.

“También hay una situación que, creo, es colateral, pero importante: la chicharrita en el maíz ha generado mucha incertidumbre en los productores para volver a sembrar y por ahí rotar algunos campos con soja que suelen acompañarse con un trigo para alcanzar un margen atractivo”, sostuvo.

Según explicó, están dadas las condiciones para lograr niveles en torno a los 6,5 millones de hectáreas sembradas, cuando hace 30 días se aludía a 6 M/H.

“Si sumamos una mejora de rendimientos y, de no mediar condiciones extremas de heladas o algún tipo de problema serio, se debería llegar a 19 o 20 millones de toneladas. Eso concluye que, si se restan los consumos internos, el saldo exportable puede rondar los 12 M/T”, expresó.

“Y no solamente para el productor se prevé un precio teóricamente bueno, sino para el fisco por el hecho de las retenciones (hoy en el 12 %). Estamos hablando de 12 millones de toneladas que, a un promedio de U$S 250 o U$S 270, son más de 3.000 millones de dólares que van a ingresar desde diciembre venidero en adelante, donde el Estado se quedará con poco más de 350 millones de dólares (por los DEX)”, precisó.

“Entre los grandes números que se manejan en la economía no parecen tan relevantes. Hay que pensar que el Banco Central compra 200 y pico de millones de dólares en un solo día, pero sin dudas que suma. ¿Qué pasará con las retenciones? Dudo de que haya modificaciones porque, además, no sería solamente para el trigo, sino que el resto de los cultivos está esperando. Y cuando aludimos a todo el complejo granario incluimos a unos 89.000 millones de dólares. Ahí es diferente”, indicó.

—En este contexto, ¿cuáles son las alertas que debe tener el productor?

—Hay que ser precavido. Debe seguir, básicamente, la secuencia de los valores externos. Nosotros somos un país tomador de precios de todos los commodities y por eso dependemos de lo que pasa a nivel internacional. En este sentido entiendo que habrá un ajuste importante en soja y en maíz, también por la chicharrita.

“El productor debe estar muy encima de eso si tiene la oportunidad de tomar las coberturas que solemos comentar a diario, que son el mercado a término o las ventas forward; esto es, con entrega a futuro fijando algún precio hoy en dólares. Quiero decir: el productor ya tiene bastantes herramientas como para tratar de acotar las variaciones que se vayan produciendo”.

—Más allá del auspicioso panorama actual, cierto es que el productor llega bastante golpeado tras las dos últimas campañas…

—Sí, aunque depende de dónde esté. No es lo mismo quien pasó la seca en la zona Núcleo que alguien en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que tuvo otra situación, u otro en Córdoba, con el problema serio de la chicharrita en el maíz.

“Es peligroso generalizar pero, de todas formas, el productor ha tenido ese golpe. Digo peligroso si analizamos el ritmo de ventas actual, que es un poco de lo que se queja el Gobierno porque entiende que no se comercializa más rápido.

“¿Por qué no sucede eso? Primero porque se está levantando la cosecha. Segundo porque el productor no sabe cuándo va a terminar de trabajar y no podría vender algo que no sabe si lo tendrá. Y tercero porque es su resguardo de valor.

“Muchos productores están complicados desde el punto de vista financiero, pero no tanto en lo económico y por eso van vendiendo en función de sus necesidades.

“Para el Gobierno es una situación compleja por el hecho de que necesita la divisa cuanto antes, pero las necesidades de unos no son las mismas de otros. De todos modos, me da la impresión de que se está haciendo un esfuerzo importante, tal como lo está realizando todo el país, porque el sector viene de dos años muy duros donde, en muchos casos, las máquinas entraban en plena seca y al productor no le alcanzaba ni para pagar el costo de esa recolección”.

Los instrumentos para cubrir la volatilidad

“Junten todo y aprovechen para armar estrategias. El que se queda con mercadería está tomando una posición, (ya que) espera a que el precio suba. Pero hay que comenzar a pensar que, en una economía diferente, el que creemos que no hace nada, está haciendo algo”, dijo Raúl Dente, director ejecutivo de la Federación de Acopiadores.

Fue en el marco del panel de mercados y estrategias comerciales del congreso A Todo Trigo 2024, donde participaron Diego de la Puente (Nóvitas); Paulina Lescano (consultora); Sol Arcidiácono (Hedgepoint); Dante Romano (fyo.com) y Andrés Ponte (MatBA-Rofex).

De la Puente analizó el impacto de las tasas de interés de los Estados Unidos en la soja Chicago. “Es la más alta de los últimos 25 años. Creo que en el segundo semestre va a bajar y, si baja, es una buena noticia para nosotros”, dijo.

Diego De la Puente dijo que si la inflación y las tasas bajan, los commodities subirán.

“Si la inflación cae y la tasa también, los commodities subirán porque impacta en las decisiones de inversión de los fondos. La especulación tiene más voracidad cuando las tasas son más bajas”, añadió.

“Hoy, los fondos de inversión en soja están vendidos hasta la maceta (sic) y esto siempre es un factor alcista. Los precios en términos reales están bajísimos, tal como a principios de 2000. Para adelante, hay que mirar el clima de los Estados Unidos porque es lo que va a traccionar y que los fondos empiecen a salir de las posiciones vendidas”, dijo.

De la Puente citó a Alberto Einstein: “En medio de la dificultad reside la oportunidad', señaló. Por eso, los mercados de granos son de pulsiones, no de tendencia. Y las estrategias son fundamentales”, aseguró.

La 20 edición de A Todo Trigo se realizó en Mar del Plata.

Paulina Lescano destacó los niveles de humedad y dijo que las expectativas son mejores. “¿Están bien los precios? Depende. Pasamos de 180 dólares a fines de febrero a U$S 230. Este es un mercado distinto al que teníamos hace un mes y medio. ¿Puede seguir subiendo, quedar constante o bajar? No podemos saberlo”, expresó.

“¿Qué pasó para que los precios suban? La situación de los fondos especulativos vendidos en casi todos los granos y, además, el clima. El 80 % de la producción global se determina en el hemisferio norte. Se están generando problemas climáticos en Rusia y en los Estados Unidos. Tenemos un problema que hace que los fondos necesiten cubrirse. En Rusia hay gran sequía. También en los Estados Unidos; el 30 % del trigo sufre sequía”, dijo Lescano.

Respecto del futuro dijo que no se puede dejar de mirar el contexto global.

“Desde hace unos años tenemos un elefante gigante: un gran jugador que es Rusia, que cambió por completo la estructura del mercado de trigo. Son más de 90 millones de toneladas de producción. A raíz del clima, la expectativa rusa, que era de 97 M/T, podría caer por debajo de 80 M/T. Hay que mirar qué pasa con Brasil como importador, que se propuso ser autosuficiente, y con China, que se transformó en un gran importador”, explicó Lescano.

Paulina Lescano sostuvo que el 30 % del trigo mundial sufre por la sequía.

Sol Arcidiácono se refirió a la oportunidad de la Argentina para acceder a los mercados internacionales.

“Si bien lo primero que miramos es Brasil, empezamos a ver otras alternativas. El país ha hecho un gran desarrollo productivo con el objetivo de autoabastecimiento. El 35 % del trigo está en Rio Grande do Sul y ha tenido grandes lluvias. La expectativa es de una reducción del 10 %, pero la situación es crítica y entiendo un 30 % de caída. Quedaría una cosecha de Brasil entre 8 y 9 millones de toneladas, ya no 10 M/T”, sostuvo.

“Este año, aunque parece que viene lento, las importaciones de Brasil estuvieron por encima de las del año pasado. Llegaríamos a los 6,5 M/T. ¿De dónde va a comprar Brasil? Ha sido inteligente en diversificar fuentes. El trigo de Rusia llega barato”, analizó Arcidiácono.

Sol Arcidiácono señaló que China compra trigo barato.

Al poner foco en el crecimiento del saldo exportable de Argentina, la analista se preguntó: “¿Adónde vamos? A Vietnam, Indonesia, China y a Australia. Ojo que China compra trigo barato”, advirtió.

“El mundo es cada vez más dependiente del trigo del Mar Muerto. El princing (fijación de precios) en la Argentina y Brasil está muy vinculado a los eventos que acontecen fuera del Mercosur y la Argentina exporta a destinos alternativos, mientras crece la presencia del trigo ruso en Latinoamérica”, comentó.

A la hora de las recomendaciones, Arcidiácono trazó dos escenarios.

“Si decimos que el mercado sumó la prima climática, tengo algunas dudas y quiero aprovechar esta latencia: compro un put a U$S 252,50 y vendo un call a U$S 275,50 a un costo cero. Ahora, si quiero jugar más picante para eso adquiero un call spread a U$S 264,50/294. Eso tiene un costo de 7,71 dólares (por toneladas) y puedo trabajar estrategias con barreras, con condicionales y se me desactiva si el mercado está por encima de U$S 300. Si espero que suba y no quede la tendencia para siempre, entonces son opciones interesantes para considerar”, precisó.

Dante Romano sostuvo que no sólo la urea bajó de precio, sino que el trigo subió.

Por su parte, Dante Romano dijo: “Si miráramos este precio contra el promedio de los últimos 20 años, nos encontraríamos con que este nivel es el promedio histórico de los últimos 5. Es una suba parecida a 2021 y la relación de insumo producto es la más baja del promedio de los últimos 10 años. No es solamente que la urea bajó, sino que el trigo subió”.

¿Qué hicieron los clientes de la consultora Fyo? El 15 % esperó y se largó a vender con fuerza a partir de 220 U$S/T. Un tercio vendió menos del 10 % y comenzaron a comercializar más alto; y el 52 % no avanzó. En general, el promedio de la cartera fue de 219 U$S/T. “A quienes operan con opciones, mi recomendación es que lo hagan porque permite tener matices. Hay que apuntar a cubrir y recuperar los gastos variables de la posición”, recomendó.

Andrés Ponte sostuvo que, hoy, el 50 % de los ingresos provienen de la tecnología.

Finalmente, Andrés Ponte dijo que MatBA-Rofex es el único mercado de la Argentina con su propia plataforma y dan servicio, por ejemplo, a 19 millones de billeteras digitales. El 50 % de los ingresos hoy son tecnología y más del 30 % vienen de afuera del país. Ahora, el objetivo es trabajar para que los actores comerciales confíen en esa alternativa.