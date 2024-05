“Debemos trabajar todos por una Punta Alta mejor”

Por Natalia Miguel



La situación del sector minorista en el país es preocupante “y en Punta Alta no estamos ajenos a este panorama”, afirmó Christian Rodríguez, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio de Punta Alta.

En este sentido, mencionó que “gracias a Dios no se han visto en nuestro sector despidos masivos. Eso no significa que no estemos en alerta, preocupados en el tema”.

“No hubo despidos masivos -insistió- pero en la actividad que nosotros representamos siempre hay una baja por goteo. En otras épocas, era porque el trabajador decidía ingresar a un puesto del Estado, como la Armada o la Policía. Pero ahora, lamentablemente, al no haber otras alternativas laborales cuando sucede una baja no es sencillo reubicarse”, dijo el gremialista.

En cuanto a los gastos fijos y la postura de los empresarios, comentó que “tiempo atrás lo principal era el pago de los salarios y en las últimas épocas se sumó un fuerte aumento en los alquileres y servicios elementales. Esa es nuestra inquietud porque en algunos comercios cortan el hilo por lo más delgado y esto es el empleado”.

Indicó que no recibieron consultas para trabajos de media jornada y abogó para que “la situación se pueda seguir aguantando porque sabemos que el salario de la jornada completa a veces no alcanza para cubrir las necesidades básicas, por lo que no podemos pensar qué sucedería si se trabaja medio día”.

Manifestó que para este mes de mayo se espera un aumento salarial del 8% “Ese dinero que entra al bolsillo del trabajador lo gasta en otro comercio y así se genera una cadena en la ciudad. Con su sueldo, el trabajador mercantil no va a comprar dólares o invertir en algo que no sea en nuestro medio. El dinero que les ingresa, se dispone para el almacén de barrio o la tienda de ropa y se genera una rueda. Ojalá siga siendo de esa manera para que todos tengan la posibilidad de realizar buenas ventas”.

“En estos próximos días, no se presenta ninguna fecha en particular (como el Día de la Madre o el Padre) para aumentar las ventas. Este es otro factor para tener en cuenta”, dijo.

También remarcó que más allá de los incrementos en las remuneraciones que se consiguen mediante la Federación que representa al sector comercial, “estamos atentos a aquellos aumentos que reciban los empleados de los órdenes nacional, provincial y municipal, que serán volcados en los comercios de nuestra ciudad”, señaló.

Sobre los precios impuestos en los negocios y el reclamo de los consumidores por algunos de esos valores, Rodríguez dijo que “el sobreprecio ocurrió siempre. Los valores varían de un comercio a otro con dos cuadras de diferencia. En este caso, hay que buscar la calidad y el precio. Esto siempre lo remarcamos y desde el gremio alentamos a que las compras se hagan en nuestra ciudad para generar ventas y mantener puestos de trabajo”.

“Nosotros observamos, en ese sentido, que la gente compra en Punta Alta porque no hay mayores diferencias con otra ciudad, además del gasto en combustible que implica trasladarse a Bahía Blanca, por ejemplo”, agregó.

Reiteró, luego, que la situación es difícil y la “única forma de seguir adelante es con un Estado presente, mediante buenos sueldos para los trabajadores estatales, lo cual a nosotros nos beneficia en el sector privado”.

En cuanto a la convocatoria desde el Concejo Deliberante, a instancias del bloque Primero Rosales encabezado por la edil Liliana García, para los gremios mercantiles, opinó que “todo es bueno.

Es positivo escuchar a cada uno de los sectores y que estén presentes las instituciones intermedias en el CD, lugar donde debe participar toda la comunidad. Es importante que los concejales de todos los bloques escuchen nuestras opiniones y podamos trabajar en conjunto por una Punta Alta mejor”.

Salud

Rodríguez señaló, además, que desde la obra social se garantiza la cobertura médica para todos los trabajadores mercantiles registrados.

Lindante a su sede, por ejemplo, ofrece la atención de diferentes especialidades.

Todas las consultas sobre el particular se brindan en el edificio sindical de Humberto 542.