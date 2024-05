Agosto 2024: Nueva York para todos en una salida grupal acompañada

Viajes La Nueva te propone una salida el próximo 10 de agosto a Nueva York, más conocida como "The Big Apple" o "La Gran Manzana" y comúnmente referida como la "Capital del Mundo", es un hermoso lugar para vivir y visitar. Esta ciudad es tan mágica que en cada esquina podrá encontrar algo especial ya sea si viene a pasear o si vive en ella.

Nueva York es la ciudad más grande de los Estados Unidos, sede de las Naciones Unidas, del centro de las inversiones financieras, de las comunicaciones, de los negocios y del entretenimiento.

Nueva York es una ciudad muy distinta a otras ciudades de Estados Unidos debido a su alta densidad de residentes, a la diversidad de su población, a los cientos de edificios rascacielos tanto de oficinas como de apartamentos, y a sus más de 400 barrios.

La mezcla y la diversidad cultural de Nueva York ha enriquecido a millones de turistas de todo el mundo con sus museos, galerías, y teatros.

El paquete incluye vuelos Bs. As -New York- Bs As, 7 noches de alojamiento en Hotel Shetaton TIMES SQUARE, traslados de llegada y salida

Excursión en alto y bajo Manhattan, cena de Bienvenida, coordinación permanente y seguro médico.

El costo es de USD 3496 por pasajero.

Para más información consultá en Viajes La Nueva., en Rodríguez 55, de lunes a viernes, de 9 a 16. Allí podrás saber más sobre los descuentos y beneficios, además de tener datos sobre los itinerarios y empezar a saborear tu próximo destino. Atención vía Whatsapp: 2914717260. La página es www.viajeslanueva.com