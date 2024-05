La Provincia se posiciona ante los ajustes nacionales

Esquivando la hojarasca otoñal, el gobernador Axel Kicillof empezó a demostrar mayor ambición política, y en principio, su objetivo es frenar las políticas del Gobierno nacional en la provincia. La mesa chica de calle 6 viene construyendo ese relato en función de las problemáticas generadas por la gestión de Javier Milei “que se van multiplicando y cada vez con mayor impacto negativo en la población”, reflejan.

La estrategia comunicacional no sólo pasa por fortalecer la gestión bonaerense sino fijar una posición antagónica al Gobierno nacional. “La profundidad y la velocidad del ajuste no tiene antecedentes”, subraya el ministro de Economía, Pablo López. Según precisó, el Presidente libertario aplicó un ajuste real del 30% en el primer cuatrimestre con un fuerte impacto en jubilaciones y salarios.

La administración Kicillof busca posicionarse en la vereda de enfrente. El vocero político será el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco y lo irán acompañando ante el micrófono oficial otros integrantes del gabinete.

“Milei parece querer bailar en la cubierta del Titanic. En momentos de una batahola diplomática con España y la crisis inflacionaria, resulta una poco feliz idea que protagonice un show musical en el Luna Park”, aúllan desde la muralla peronista.

Los oficialismos a nivel nacional (con los libertarios) y bonaerense (el kirchnerismo de La Cámpora, más referentes peronistas y massistas) necesitan ordenarse desde el punto de vista político. La profundización de la crisis puede ayudar a tapar algunas cuestiones pero no alcanza para intentar disimular el malhumor social.

Hoy por hoy, Kicillof es una figura con proyección nacional pensando en términos electorales, aunque deberá eludir los obstáculos que se le presentarán por el drástico recorte de fondos económicos al que lo somete Milei.

No pocos en la liga de intendentes peronistas y algunos jerarcas sindicales defienden y valoran la fortaleza del gobernador frente a las políticas de la Casa Rosada.

Las legislativas de 2025 pueden ser un punto de inflexión para el tejido electoral de La Libertad Avanza en tierras bonaerenses. Y en ese camino, los amarillos del PRO tienen muchas coincidencias con el espacio libertario.

“Hay que entender que el populismo que se fue y el populismo actual que gobierna sólo sirven para profundizar eternamente la grieta. Tarde o temprano, la sociedad va a requerir una transformación que no sea Milei ni el kirchnerismo”, advierten no pocos en las diagonales, no sin señalar que la alternativa de Juntos por el Cambio ya no existe, a partir de decisiones inconsultas de la cúpula del PRO.

Mientras tanto Kicillof y el armado legislativo oficialista ya cuentan con un sector libertario para aprobar algunas leyes que el resto de la oposición viene resistiendo en el ámbito parlamentario.

Las quejas de la oposición legislativa se remontan a fin de año cuando se armó una polémica por los impuestos a contribuyentes, en particular la suba en el Inmobiliario Rural. Días atrás también se levantó polvareda cuando Diputados sancionó un controvertido cambio a la forma de calcular los intereses de las indemnizaciones laborales por despidos.

El proyecto impulsado por la bahiense Maite Alvado, de La Cámpora, contó con el apoyo de la izquierda y algunos legisladores que ingresaron por La Libertad Avanza pero que se distanciaron del armado oficial de Milei.

Así y todo, el oficialismo provincial continúa buscando apoyo de bloques dialoguistas para poder regular el mercado farmacéutico en la Provincia.

Según se fundamenta desde la Gobernación, los proyectos buscan beneficiar a hospitales municipales afectados por los altos precios de los medicamentos, mediante un laboratorio que produciría medicamentos a precios más bajos que el mercado, aliviando las finanzas locales; y también con una empresa de emergencias complementaría al SAME, reduciendo la carga en los presupuestos municipales.

Tal como lo había hecho ante diputados de distintas bancadas, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, se reunió con senadores del oficialismo y de la oposición para argumentar la propuesta. Con esa estrategia ordenada, con exposiciones ministeriales y tratamiento en comisiones, Kicillof busca obtener apoyo para ambas iniciativas en junio.

Los proyectos, según se explica, implican la creación de sociedades estatales, sin necesidad de nuevos empleados ni presupuesto adicional. Pero a pesar de las intenciones del oficialismo, en principio el PRO se opondría, argumentando problemas de financiamiento en el sistema de salud existente.

A pesar de la negativa de los macristas, en la Gobernación esperan el guiño de sectores libertarios y parte de la UCR, ya sea para la ley de reforma en Salud como para otras del Ejecutivo provincial.

Desde el PRO bonaerense, evitando en todo momento cualquier crítica abierta a Milei, prefieren focalizar sus cuestionamientos en el gasto en que incurriría la administración de Kicillof, frente a un contexto financiero explosivo, con desplome de la actividad económica y la consecuente caída de recaudación impositiva.