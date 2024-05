Dietrich reinauguó su showroom con un diseño que sorprendió a todos los presentes

El Grupo Dietrich, la principal empresa de soluciones de movilidad de Argentina y representante oficial de Volkswagen en Bahía Blanca, reinauguró ayer el showroom de su concesionaria, ubicada en Hipólito Yrigoyen 3999, remodelado bajo los lineamientos del nuevo diseño de marca de VW.

El evento contó con la presencia de Hernán Dietrich, CEO del Grupo Dietrich, y Martín Massiminio, director Comercial de Volkswagen Group Argentina (en la foto el primero de la izquierda), además del intendente municipal Federico Susbielles, políticos, empresarios, allegados y empleados, entre otros.

“Hoy (por anoche) es un día de fiesta y agradecimiento para todos los que nos acompañaron en este lindo emprendimiento que nació en 2008, hace 16 años. Fue nuestra primera experiencia por fuera de nuestro radio de negocios de Capital Federal, algo planeado junto a nuestros socios de VW pensando en el desarrollo de la marca”, señaló Dietrich.

“Nosotros estamos con Volskwagen desde 1979 y ya instalados en Bahía se empezó a plasmar el lanzamiento de su primer vehículo pickup, que fue nueva Amarok. Era un producto que nacía con múltiples usos porque queríamos estar en un ambiente con una visión superior en ese segmento. Volskwagen nos abrió los caminos y la posibilidad de poder potenciar y desarrollar el negocio en Bahía Blanca”, afirmó Dietrich.

-Fue un verdadero desafío profesional.

-Sin dudas. Salimos de nuestra zona de confort en Capital Federal y asumimos múltiples desafíos; uno de ellos era ver si podíamos convivir en Bahía en un sector que estaba por fuera de la ciudad, donde arrancamos. En aquel entonces este sector no tenía este desarrollo tan marcado. Se logró y nuestro impulso, además, sirvió de motivación para que otras marcas pudieran tomar la decisión de venir a esta zona. Hoy podemos afirmar que Bahía es un polo de la industria automotriz en todos los niveles.

-Para entrar a un nuevo mercado hace falta una visión integral de cómo se maneja el mismo.

-Teníamos una visión integral y teníamos una marca confiable. Volskwagen es líder no sólo por su marca en todo el país sino también en lo que refiere a asesoramiento, planes de ahorro, seguros y otras cuestiones puntuales.

“Hemos sabido mantener una visión integral. Obviamente, en su momento, con el éxito del lanzamiento de la Amarok, la marca aportó una innovación que tuvo una muy buena aceptación en el marcado. El producto nació tan bien desde aquel momento que se posicionó de manera notable, a tal punto que Volskwagen, durante 16 o 17 años, lideró el ranking de patentamientos”, expresó.

-¿Cómo respondió el bahiense a lo que ustedes pretendían, y siguen pretendiendo, de este mercado?

-Cuando vine a Bahía por primera vez solo estaba acompañado por un gerente de negocios y no sabía cómo nos iban a recibir. Tenía información de la ciudad, pero nunca había estado personalmente. Fueron puertas abiertas desde el primer momento, sin resistencias. Me encontré con gente que me acompañó en todo sentido.

“Desde SMATA, el arco político con distintos intendentes que pasaron en su momento, las agencias de publicidad, el shopping, que siempre nos brindó su espacio, y tantos otros actores que nos hicieron partícipes con la mejor intención. Hace un rato, en el evento, charlaba con Federico Susbielles y encontré la misma respuesta.

“Sin dudas la clave del éxito radica en el resultado de la conformación de un equipo de trabajo de Bahía, y gente de la región, donde sobresale el conocimiento, la cultura y el profesionalismo. Se armó un excelente equipo de profesionales que se entiende a la perfección con las directivas expresas que parten desde Buenos Aires”, resaltó.

“No hay barreras; todo es construir, buscarle la vuelta para que el negocio sea viable. Se armó un grupo de trabajo que más allá de los logros debo resaltar porque realmente los disfruté”, analizó.

Un lugar cálido y sorprendente

En la búsqueda de alcanzar los estándares más altos de calidad, y con una inversión cercana a los 700.000 dólares, Dietrich comenzó meses atrás la renovación de la fachada de su salón comercial para cumplir con el New Brand Design de Volkswagen.

Su flamante espacio renovado permite brindar atención más personalizada y contar con lo último en tecnología en todas las áreas para ofrecerles lo mejor a sus clientes.

“Este showroom es un concepto nuevo. El New Brand Design de Volkswagen baja de Alemania, es parte de una definición global con estándares de calidad. Hemos apostado a mucho más, con una inversión muy importante para actualizar aquella obra de 2008. No es sólo la imagen de cada sector, sino algo mucho más profundo y por eso invito a que la gente nos visite y se nutra de la experiencia de nuestros profesionales, porque para todos los que quieran ver concretados sus sueños tenemos una manera de poder lograrlos”, puntualizó.

Actualmente, en el concesionario trabajan 70 personas –muchas de ellas mujeres- y un 30 % lo hacen desde hace más de 10 años.

En estos 16 años en la ciudad, dietrich alcanzó la venta de más de 17.000 unidades Volkswagen, logró una cartera de más de 11.000 clientes de AutoAhorro y más de 60.000 automóviles fueron atendidos en sus talleres.

Los próximos desafíos de la firma son el lanzamiento del Programa de Experiencia al cliente y los nuevos servicios posventa de Entrega a Domicilio, Patentamiento Digital, Movilidad Asegurada y Delivery Service, entre otros.

Como parte del evento de inauguración, los invitados pudieron apreciar la renovación de las instalaciones, disfrutar junto a artistas locales y compartir una noche de cócteles, gastronomía, sorpresas y regalos.