"Dignani me manifestó que los equivocados habíamos sido nosotros en algunos temas", dijo Barco

El presidente de la Asociación Bahiense de Básquetbol, Guillermo Barco, dijo que "el Tribunal de Penas trabajó a conciencia y como debía. Como toda sanción no va a dejar conforme a todos. Tratamos de que sea lo más justo posible".

Su opinión se refiere a la sanción aplicada al club Liniers, tras los incidentes provocados por un puñado de seguidores, en el partido frente a Estrella, por los cuartos de final del torneo de Primera.

"Nosotros leímos el informe y era tal cual lo que habíamos visto en la cancha. El Tribunal, al estar ahí, ratifica lo que escribieron los jueces", contó en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Barco comentó que, conocida la sanción, lo había contactado el dirigente Ignacio Dignani.

"Tuve contacto con Ignacio Dignani, dirigente de Liniers, quien me manifestó que creía que era demasiada dura la pena, que no era tan así, y que los equivocados habíamos sido nosotros en algunos temas", dijo.

"Lo escuché y lo entiendo desde su lugar -agregó-, pero bueno, él no escuchó las alarmas que hubo de los partidos anteriores".

"No digo que se ponga de patovica para evitar el ingreso de esa gente, porque quizás no lo puede hacer o tienen el derecho porque son socios, etc., etc., pero sí podría haber adoptado medidas de seguridad mucho más importantes, porque el club local siempre está a cargo de garantizar la seguridad tanto de jugadores, árbitros, cuerpos técnicos, propios y ajenos, y ni hablar del público", especificó Barco.

Respecto de los 110 días de suspensión y la probabilidad de que Liniers pueda iniciar el próximo torneo, Barco adelantó que la fecha del 29 de agosto probablemente se corra, considerando que el actual torneo viene retrasado por la definición paralela de Villa Mitre en la Liga Argentina, sumado a la participación de Mauro Polla como DT de Argentina en el Premundial U18.

