Llegó mayo y con él se renuevan los catálogos de los diferentes servicios de streaming. Para el quinto mes del año las propuestas en materia de series son variadas e incluyen producciones de derivadas de grandes franquicias, adaptaciones y esperados regresos.

Las series

— Mission: Yozakura Family

— Hacks

— Historias del Imperio

— Materia Oscura

— Bodkin

— Doctor Who

— Jurassic World: Teoría del dinocaos

Mission: Yozakura Family (estreno el 1 de mayo por Star+)

Star+ abre el mes de mayo con Mission: Yozakura Family, la adaptación al anime del manga homónimo de Hitsuji Gondaira.

La trama de la serie seguirá a Taiyo Asano, un introvertido estudiante de secundaria que se aisló del mundo cuando un trágico accidente le quitó a su familia. La única persona con la que puede relacionarse adecuadamente es su amiga de la infancia, Mutsumi Yozakura, la cabeza de la familia de espías más fuerte del mundo.

El hermano mayor de Mutsumi, Kyouichirou Yozakura, la sobreprotege desde que una vez la dejó gravemente herida. Su amor por Mutsumi es letal, y Taiyou es su próximo objetivo. Para sobrevivir, Taiyou debe casarse con Mutsumi y convertirse en miembro de la familia Yozakura.

Lanzado de cabeza al caos, Taiyou comienza su viaje para convertirse en un poderoso espía con el fin de proteger a su esposa y descubrir los oscuros secretos de su pasado y de la familia Yozakura.

Hacks – Temporada 3 (estreno el 2 de mayo por Max)

Tras el éxito de sus dos primeras entregas, Hacks, la serie creada y producida por los ganadores del premio Emmy, Paul W. Downs, Lucia Aniello y Jen Statsky regresa a la pantalla de Max con un elenco ampliado. Entre los recién llegados se incluyen a Helen Hunt, Christina Hendricks, Christopher Lloyd, Dan Bucatinsky y Tony Goldwyn.

La tercera temporada estará compuesta por nueve episodios y se ambientará un año después de la separación de la dupla protagonista, mientras la actriz Deborah Vance (Jane Smart) disfruta del éxito de su especial de stand-up y Ava (Hannah Einbinder) busca nuevas oportunidades en Los Ángeles.

Historias del Imperio (estreno el 4 de mayo por Disney+)

En la misma semana en que The Bad Batch llega a su conclusión con su tercera temporada, Disney+ presenta una nueva serie animada que continuará ampliando el extenso universo de Star Wars.

Historias del Imperio (Tales of the Empire), es la nueva antología que retoma el formato de cortometrajes de Historias de los jedi (Tales of the jedi) de 2022.

Mientras que la entrega anterior visitó las historias del Conde Dooku y Ahsoka, esta nueva producción presentará a dos nuevos personajes en su camino hacia el lado oscuro. Esta propuesta de seis episodios se presenta como un viaje al temible Imperio a través de la mirada de dos guerreras, en líneas temporales diferentes.

Una de ellas será una joven Morgan Elsbeth, miembro de las Hermanas de la Noche y aliada de Thrawn. La otra, la antigua Jedi Barriss Offee quien, en Clone Wars, cayó en el lado oscuro e incriminó a Ahsoka Tano en el atentado del Templo Jedi.

Al igual que su antecesora, Historias del Imperio volverá a contar con la supervisión de Dave Filoni y llegará a la plataforma el 4 de mayo, como parte de las celebraciones del Día de Star Wars.

Materia Oscura (estreno el 8 de mayo por Apple TV+)

Tras dar en el blanco con producciones como Silo, Invasión y Constelación, Apple TV+ renueva su catálogo de ciencia ficción con una nueva serie inspirada en Materia oscura (Dark Matter), la famosa novela homónima de Blake Crouch de 2016.

Con Joel Edgerton, Jennifer Connelly y Alice Braga como protagonistas, esta nueva propuesta del servicio de streaming promete viajes en el tiempo y espacio, así como una trama que explorará universos alternativos.

En Materia Oscura, Edgerton interpreta a Jason Dessen, un físico, profesor y hombre de familia que es secuestrado. En algún momento Dessen reconoce que ha sido transportado a una versión alternativa de su vida y tendrá que buscar la manera de salir de ahí sin volverse loco, en medio de un alucinante paisaje de realidades que podría haber vivido.

Bodkin (estreno el 9 de mayo por Netflix)

En mayo, Netflix también incorpora a su catálogo una serie de comedia oscura que mezcla la intriga, el true crime y el humor absurdo.

Creada por Jez Scharf, Bodkin cuenta con un reparto encabezado por Siobhán Cullen (The Dry), Will Forte (El último hombre en la Tierra) y Robyn Cara (Doctor Jekyll).

La trama se centra en un grupo de podcasters que se propone investigar la misteriosa desaparición de tres desconocidos en un alejado pueblo irlandés. Pero a medida que avanzan con su tarea, se encuentran con una historia mucho más grande y extraña de lo que podrían haber imaginado.

El reparto de la serie se completa con Chris Walley (Drácula: Mar de sangre), David Wilmot (El legado) y David Pearse (Los espíritus de la isla).

Doctor Who (estreno el 10 de mayo por Disney+)

Doctor Who, el clásico de la televisión británica llega al servicio de Disney+ con su nueva encarnación.

En esta temporada, la historia seguirá al actor Ncuti Gatwa (Sex Education) en la piel del decimoquinto Doctor. Como es de esperarse, este se enfrentará a infinitas aventuras a través del tiempo y el espacio junto a su compañera Ruby Sunday. Desde el período de la Regencia en Inglaterra hasta futuros devastados por la guerra, el dúo deberá defenderse mientras se encuentra con amigos increíbles y peligrosos rivales.

El 10 de mayo se estrenará un episodio doble, mientras que los restantes tendrán un lanzamiento semanal cada viernes.

Jurassic World: Teoría del dinocaos (estreno el 24 de mayo por Netflix)

Mientras la franquicia de Jurassic Park prepara su próxima película, Netflix está listo para lanzar su nueva serie animada inspirada en su universo.

Jurassic World: teoría del dinocaos funcionará como una secuela directa de Campamento Cretácico, que se emitió durante cinco temporadas a través del servicio de streaming.

En esta nueva producción la pandilla del campamento se reúne para desentrañar un misterio tras descubrir una conspiración global que no solo pone en peligro a los dinosaurios, sino a ellos mismos.

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Steven Spielberg y Colin Trevorrow, ambos directores de la saga cinematográfica. El estudio encargado de la animación por su parte, es DreamWorks Animation, responsable de franquicias como Shrek y Kung Fu Panda.