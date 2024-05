Sorpresas, gritos y cruces en GH: cómo quedó la placa de nominados

A pocas semanas del final de Gran Hermano (Telefe), la competencia dentro de la casa vive momentos de máxima tensión. Peleas, insultos y amistades rotas fueron los condimentos de una gala de nominación que tuvo a los familiares de los participantes como protagonistas.

A diferencia de otras situaciones, este miércoles los amigos e hijos de los jugadores también expresaron su voto en el confesionario, lo cual benefició a algunos hermanitos, pero perjudicó a otros.

Desde el exabrupto de la mamá de Zoe, Aixa, hasta los rumores de romance entre el hijo de Darío y Furia, los familiares hicieron notar su presencia en el reality. Desde su ingreso, los amigos e hijos de los participantes cambiaron la dinámica puertas adentro de Gran Hermano, levantando la imagen positiva de algunos y "ensuciando" la de otros. Así las cosas, este miércoles la gala de nominación tuvo un llamativo resultado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La primera en ir al confesionario fue Aixa, la mamá de Zoe, quien buscó ayudar estratégicamente a su hija y por eso votó a Noelia (amiga de Emmanuel) y Delfina (hija de Virginia). Luego fue el turno de Francisco, el hijo de Darío, que también nominó a Noelia La Gata y Mateo (amigo de Nicolás).

Una vez que llegó su turno, la cantante de cuarteto, que fue novia del Potro Rodrigo, votó a Sol (amiga de Florencia) y Rocío (amiga de Furia). A su salida ingresó Darío, que también dirigió su mirada a Sol y a Noelia. Así llegó el momento de Furia, que, continuando su enfrentamiento contra el peluquero, votó a Noelia. El restante se lo dio a Sol (amiga de Florencia).

"Ustedes saben que yo espero que esto sea placa negativa porque acaban de sacar un sobre que puede ser una placa positiva, en lo cual seguramente diga: 'Esto no es así'. Estoy esperando que Emma entre en placa. Me gustaría que Emma se vaya de la casa. Así que nada, intento que también la casa me vote para poder ver si podemos llegar a un versus, así como lo hizo Martín con Manzana. Yo hoy me voy a animar a hacer un versus con Ema. Siento que Mauro también me dijo que tengo un trabajo muy grande por hacer, nada más me dijo eso, así que creo que voy a intentar terminar su trabajo y creo que muchos de mis compañeros me van a aplaudir un montón que están afuera esperando. Que les quiero decir que me disculpen, que me di cuenta tarde y estoy pasando llorando hace tres días como una pelotuda porque siento mucha culpa de no haber hecho el trabajo antes", comentó la jugadora al explicar su decisión.

De esta manera, la votación continuó: Virginia votó a Mateo (amigo de Nicolás) y Franco (amigo de Bautista). Mateo nominó a Noelia (amiga de Emmanuel) y Francisco (hijo de Darío). Delfina, la hija de la humorista dijo los nombres de Aixa (la mamá de Zoe) y Mateo. Martín apuntó contra sus enemigos y por eso votó a Noelia y Rocío. Por su parte, Zoe también nominó a Noelia y Francisco (hijo de Darío). Con el objetivo de cortar la tendencia del resto de la casa, Emmanuel apuntó contra Sol (amiga de Florencia) y Francisco.

Así las cosas, Sol también sumó otro voto a Noelia y Rocío. Mientras que la amiga de Furia ayudó a la doble de riesgo mencionando los nombres de Noelia y Mateo. Florencia nominó a Francisco y a Noelia. Franco votó a Delfina y a Francisco. Nicolás siguió la línea contra Noelia y Rocío. Facundo nominó a Francisco y Sol (amiga de Florencia). Por último, Bautista apuntó contra Sol (amiga de Florencia) y Francisco .

De esta manera, la votación final dio un resultado de: Noelia (22 votos), Sol (10), Francisco (9), Mateo (5), Rocio (4), Delfina (3), Aixa (2) y Franco (1). Una vez que todos los participantes fueron al confesionario, Santiago del Moro apareció en pantalla y les mostró dos sobres. El primero de todos tenía información sobre la gala de nominación. "El líder salvará de placa a un jugador y tendrá que subir a placa a dos. ¿Se acuerdan que cuando jugaron la otra vez de a dos fue igual?", comentó el conductor.

Luego, ante la pregunta de Martín y su amigo de si podían charlar su estrategia —ya que Facundo era el nuevo líder de la semana—, del Moro les respondió: "Ustedes sí, porque el líder es él pero te vino a ver a vos. la decisión la va a tomar él pero vos lo podés asesorar. Ustedes dos chicos nada más, ojo Chino eh, no lo hagas meter la pata a tu amigo. Con vos no tengo tanta confianza Facu. Lo pueden hablar entre ustedes. Van a bajar a una pareja de placa, digo pareja porque la visita se lleva puesta al jugador en cuestión, y van a subir a dos, a cuatro jugadores o dos parejas".

Antes de finalizar la jornada, Santiago mostró el contenido del otro sobre y sostuvo: "El último familiar que abandone la casa en los próximos días tendrá un gran premio. Es decir, la visita, amigo o familiar, el último que cierra la puerta de esta estadía que va a durar unos días más, va a tener un premio muy importante. El lunes, cuando terminaron de entrar, yo le anuncié a toda la gente que la placa esta semana es mixta. Es decir, ustedes votaron en negativo, la gente acá afuera va a votar en positivo. Ustedes tienen que hacer campaña por ustedes, los jugadores y las visitas. Al nombre del familiar, en este caso juegan las visitas. En esta placa los jugadores originales son arrastrados".

Al final, del Moro comentó que la placa estaba conformada por cuatro personas: Noelia, Sol, Francisco y Mateo. Como no podía faltar la polémica, al mencionar a todos los nominados, Furia explotó y dijo: "Como le cuidan el culo, si te tenés que ir hijo de p…". Al sentirse aludido, el peluquero y su amiga hablaron ante las cámaras: "Noelia al 9009, a salir primeros de la placa. a darlo todo". (Teleshow)