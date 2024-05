Steven Tyler volvió al escenario después de su problema en las cuerdas vocales

El año pasado, Aerosmith reprogramó las presentaciones de su gira de despedida, “Peace Out”, debido a los problemas de garganta que tiene el cantante y líder de la banda, Steven Tyler.

“Tengo el corazón roto al decir que recibí órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días”, describió el cantante en la cuenta de Instagram del grupo.

Hay buenas noticias: Steven Tyler volvió al escenario ayer a la noche como invitado de The Black Crowes, en el Eventim Apollo de Londres. Este encuentro se dio durante el tema “Mama Kin” en la que Chris Robinson y Tyler se turnaron para cantar.

En un comunicado publicado en septiembre, la banda describió que Tyler estaba recibiendo “el mejor tratamiento médico disponible para garantizar que su recuperación sea rápida, pero dada la naturaleza de una fractura, se le está diciendo que la paciencia es esencial”. La legendaria banda volverá con su tour septiembre. La gira continuaría hasta febrero de 2025, acabando en Buffalo, Nueva York.

En mayo del año pasado, Aerosmith anunció su gira de despedida llamada “Peace Out”. La misma arrancó el 2 de septiembre en Filadelfia y tendrá 40 fechas en total. El tour pasará por Boston, ciudad donde se originó la banda, y tendrá su cierre el 26 de enero en Montreal.

“Es una especie de oportunidad para celebrar los 50 años que hemos estado aquí. Nunca se sabe cuánto más estarán todos saludables para hacer esto. Pasó tiempo desde que hicimos una gira real. Hicimos esa serie de conciertos en Las Vegas, lo cual fue genial. Fue divertido, pero estamos un poco ansiosos por volver a la ruta”, contó Perry.

“Creo que ya es hora”, destacó el guitarrista en una entrevista con AP. En diálogo con ese medio contó que preparan una puesta en escena importante. La banda está integrada por el cantante Steven Tyler, el bajista Tom Hamilton, el baterista Joey Kramer y el guitarrista Brad Whitford. Al final, el rockero sostuvo: “Es la última gira de despedida, pero tengo la sensación de que continuará por un tiempo. No sé cuántas veces volveremos a las mismas ciudades. Es muy posible que sea la última vez”.

Aerosmith repasará su importante carrera —comenzó su historia en 1970— con un show donde no faltarán clásicos como “Crazy”, “Janie’s Got a Gun” y “Livin’ on the Edge”.

El grupo forma parte del Salón de la Fama del Rock & Roll y realizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2001. Incluso tuvo su propia atracción en el parque de diversiones Disney World en Florida en 1999 y después en París con el lanzamiento de la atracción “Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith”.