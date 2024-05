Lali Espósito reversionó el clásico “Mil horas” junto a Cachorro López: “Viva la música”

En las últimas horas Lali Espósito había generado una alta expectativa tras el anuncio de un lanzamiento que se develaría este miércoles por la tarde. A las 19 en punto, hora señalada del estreno, se supo que se trataba ni más ni menos de una versión de “Mil horas” cantada por la artista. El cover de Los Abuelos de la Nada, escrito por Andrés Calamaro y publicado originalmente en 1983 en el disco Vasos y Besos, es parte del proyecto capitaneado y producido por Cachorro López para darle una nueva vida a las históricas canciones de la banda creada por Miguel Abuelo.

“MIL HORAS. ¡Qué emocionnnnnn hacer esta versión de semejante clásico del nuestro rock argentino! Gracias por pensarme para este proyecto tan mega, Cachorro. Es un lujazo trabajar con vos!”, escribió la diva pop al publicar un pequeño fragmento del videoclip en su cuenta de Instagram.

En el audiovisual en cuestión, que lleva una estética muy ochentosa en cuanto a las luces, el look de la cantante y el automóvil al que se sube para refugiarse de la lluvia a la que aluden los versos del tema, Lali pone el casette de Los Abuelos y canta mientras parece estar esperando a alguien.

“Lo que sale ahora en un rato es algo reeee especial para mí. Una pieza que es parte de algo de lo que amo formar parte. Espero les guste”, había adelantado Lali una hora antes del lanzamiento a través de un mensaje que publicó en su canal de difusión de Instagram. Y también escribió un efusivo “viva la música” en su cuenta de Twitter, a la expectativa de la publicación del tema.

Esta versión de “Mil horas” es el tercer adelanto de un álbum que, con producción de Cachorro López, verá la luz este año. Antes se había editado una de “Himno de mi corazón”, en la que López, Calamaro y Daniel Melingo se reunieron por primera vez en un estudio de grabación después de casi cuarenta años.

Meses después se publicó “Así es el calor”, con la participación del grupo El Zar y los coros de Andrés. En lo que queda por develarse de este esperado disco colaborará también Gustavo Bazterrica, el guitarrista de la formación más icónica de Los Abuelos de la Nada.

“’Mil horas’ es como el ‘Cumpleaños feliz’, ya es anónima. ¿Puede haber algo más grande en el arte que algo anónimo? La Biblia, Las Mil y Una Noches, el Cumpleaños Feliz. Eso es anónimo. ‘Mil horas’ en el norte de Sudamérica o en Centroamérica es una canción que se escucha o se baila en cada cumpleaños, cada bautismo, cada cumpleaños de 15, cada casamiento... Y nadie sabe que es una canción de Los Abuelos de la Nada ni que es mía, ¿no?”, comentó el propio Calamaro acerca del poderío de este clásico que escribió junto a su socio compositivo Marcelo Cuino Scornik.

“Una vez tuve la oportunidad de estar solo en una habitación con Pedro Almodovar y él me dice: ‘Andrés, te felicito por la versión que hiciste de la canción de Los Hermanos Rosario’. ‘¿Perdón?’, le respondí. ‘Los Hermanos Rosario de la República Dominicana’. Y yo pensaba: ‘Otra vez me confundieron con Fito Páez...’. Diez minutos conversando y me dí cuenta de que había escuchado una versión en vivo de ‘Mil horas’. O sea, la canción de Los Hermanos Rosario es ‘Mil horas’. Porque en República Dominicana esa es una canción popular de la música dominicana. En México, es popular por La Sonora Dinamita. Incluso, el año pasado grabé de invitado de La Sonora Dinamita una versión de ‘Mil horas’”, agregó en un diálogo que tuvo con Bebe Sanzo para FM 100. “Si hubiera sabido semejante destino para una canción, hubiera elegido otra... Pero no funciona así, eso no funciona así”, agregó Andrés con mordacidad.

El mensaje de Andrés Calamaro a Lali tras la nueva presentación de Mil Horas

Este miércoles, luego que Lali Espósito presentara la canción reversionada de “Mil Horas” tuvo una gran repercusión entre sus seguidores, en especial en las redes sociales. Y quien se sumó a la lista de felicitaciones fue nada menos que Andrés Calamaro, uno de los compositores del clásico tema de Los Abuelos de la Nada.

“Mil gracias LALI por cantar nuestra canción... Que es de todos. De mil amores”, dejó plasmado en su cuenta oficial de Twitter, mientras arrobó a la artista y se sumó al posteo de Lali con el video del estreno de la canción.

