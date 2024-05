Facundo Tello: "Lo que me pasa es tan grande que me cuesta asimilarlo, aunque lo disfruto"

"Lo que me pasa es tan grande que a veces pierdo la noción del tamaño y la velocidad en que transcurren las cosas, de mi crecimiento profesional. Me pongo a repasar con mi esposa, Carolina, y no puedo creer lo que he vivido en los últimos años. Estoy por cumplir 42 y he experimentado cosas que ni siquiera imaginaba".

Facundo Tello vive a full cada momento de su vida. A las exigencias profesionales como árbitro de fútbol, que son variadas y muchas, le trata de buscar la vuelta para encontrar un poco de tiempo y disfrutarlo al máximo en familia, con sus padres, hermanos, hijas y esposa.

Su corta estadía en la ciudad, porque en los próximos días viajará a Alemania para participar de un seminario previo al inicio de la Eurocopa 2024, en el que será el único representante Sudamericano para arbitrar -junto a los jueces Gabriel Chade y Ezequiel Brailovsky-, le permitió acercarse a Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 14 a 15.

"No estoy conectado a las redes sociales y todo lo que pasa a mi alrededor me llega por mis familiares. Así pasó con mi designación para el mundial de Qatar. Estaba en una escala cortita en San Pablo y me llamó mi hermano (Juan) y me lo contó. Quedé helado, me arrodillé y me puse a llorar. Sentía emoción, orgullo y alegría", dijo el árbitro bahiense que dirigió ese mundial, en 2022, donde Argentina se consagró y el fue partícipe prinicipal en tres encuentros, entre ellos el cruce de cuartos de final entre Marrucos (1) Portugal (0).

"Cuando podemos repaso el proceso de un camino sano que se inició hace casi 12 años. De algún modo siento que represento a mis amigos y mi familia. Si me quedo en esta ciudad es porque soy uno más, camino por las calles como cualquiera y me conocen. Esa línea le bajo a tierra a mis hijas, quiero que hagan su camino con humildad y respeto hacia los demás", expuso.

En un momento de la charla se hizo contacto con su hermana Victoria, quien reside en Uruguay desde hace ocho años.

"Esto no lo esperaba, es un momento de felicidad; la emoción me puede", dijo Tello.

