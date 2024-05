Las universidades nacionales de todo el país reclaman al Gobierno el mismo aumento que le dio a la UBA

El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) cuestionó duramente este miércoles la decisión del Gobierno nacional de actualizar en un 270% el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ya que esa decisión excluye, al menos en principio, a todas las demás casas de altos estudios del país.

"No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda", remarcaron en un duro comunicado que fue replicado por el rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Daniel vega, en su cuenta de la red social X.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El texto se difundió poco después de que el Consejo Superior de la UBA suspendiera la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril, tras llegar a un acuerdo con la Secretaría de Educación.

Según explicó la Universidad de Buenos Aires, el refuerzo asignado implica “una actualización de los gastos, sin incluir salarios y otras partidas, del 270% interanual respecto del presupuesto sancionado para la universidad en 2023 y de 300% para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculadas al área asistencial”.

Ante esta situación, el CIN calificó como "inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas", indicaron.

Señalaron, además, que "habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación".

"Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios", subrayaron.

En el final del comunicado, el Comité Ejecutivo anunciò que quedarán "en sesión permanente a la espera de una respuesta urgente a esta solicitud y, si no la hubiera, definir las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina". (Con información de NA)