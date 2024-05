La insólita salida laboral que consiguió la verdadera "Martha" de “Bebé reno”

La vida de todas las personas relacionadas con la serie Bebé reno dieron un vuelco desde el momento en el que la ficción se transformó en un fenómeno popular a nivel mundial. Por eso no es de extrañar lo que está viviendo Fiona Harvey, la acosadora real que representa el personaje de Martha en el programa creado por Richard Gadd.

Tras la polémica entrevista que le dio a Piers Morgan en la que despotricó contra el comediante que escribió la serie y amenazó con hacerle juicio a Netflix, la abogada escocesa generó ruido al anunciar su nuevo rebusque laboral.

Un club nocturno de la zona de Coventry la convocó para que sea una presencia estelar en las noches. De acuerdo a la página de Facebook del Kasbah Nightclub de Primrose Hill Street, Harvey hará una “aparición personal”.

“Firmará autógrafos, se sacará selfies y tal vez se lleve algún reno afortunado a su casa para colgarlo con sus cortinas”, escribieron desde esa disco, en referencia a todo lo que pasa en la serie.

En las redes, el anuncio fue tomado por los fanáticos de la serie de mala manera. “Esto no está bien”, comentó un usuario. “Se aprovechan de alguien vulnerable”, aseguró otro, en relación a los trastornos que podría tener Harvey. “Avergüenzan a la ciudad. Es grotesco”, lanzó otro.

Qué dijo la verdadera Martha de Bebé reno sobre la serie

Hace unos días y por primera vez después del furor mundial de Bebé reno, Fiona Harvey, la señalada como la verdadera Martha que se muestra en la serie, rompió el silencio.

La mujer de 58 años dio una entrevista en la televisión británica y, durante el mano a mano con Piers Morgan, negó haber acosado al creador del show. “Richard Gadd es psicótico y está completamente loco”, dijo. En otro pasaje de la entrevista, lanzó: “Él me pidió tener sexo”.

Cuando le preguntaron sobre el primer encuentro con Gadd en el bar donde él trabajaba, indicó: “Nunca debería haber entrado ahí”. Y aclaró: “Lo vi durante dos o tres meses. Él solía trabajar durante algunos días, pero yo iba al bar en cualquier día para comer”.

Después del estreno de la serie, Harvey fue atacada en las redes y hasta recibió amenazas de muerte. “No recibí un pedido de disculpas por parte de Netflix ni de él. Para alguien que dice que siente lástima por mí... no recibí ningún pedido de disculpas”, señaló. En otro momento, Morgan le preguntó si alguna vez estuvo enamorada de Gadd. “¿Es una pregunta en serio? No”, respondió contundente la mujer.

Sobre el final de la charla, Fiona Harvey añadió: “Me pidió que me acostara con él. Le dije que no, que no estaba interesada. Me dijo si quería que me arreglara mis cortinas, me reí, y él me dijo que era un eufemismo. Me dijo ‘¿querés que vaya a tu casa?’ y le dije que tenía novio. Lo frené en seco”. (TN)