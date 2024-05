La verdadera “Martha” de “Bebé reno” estará por primera vez en TV y promete contar su verdad

A medida que pasan los días crece el escándalo alrededor de la serie Bebé reno, una de las ficciones más vistas del streaming desde hace semanas. La verdadera acosadora detrás del protagonista dará una entrevista por primera vez en televisión con la que promete generar más ruido del que ya hay.

El periodista Piers Morgan anunció en su redes que este jueves transmitirá la charla que tuvo con Fiona Harvey, la abogada escocesa que es la mujer que acosó al comediante Richard Gadd en la realidad.

“La ‘Martha’ de la vida real de Bebé reno sale a la luz y da su primera entrevista televisiva sobre el exitoso programa de Netflix. Fiona Harvey quiere tener su momento de ‘dejar las cosas claras’. ¿Es una psicópata acosadora?”, tuiteó Morgan, junto a una foto en la que se lo ve con la mujer.

En la previa al reportaje en pantalla, Harvey habló sin ocultarse con varios tabloides británicos. La última charla que dio fue al medio The Daily Record y fue una de las más explosivas.

La abogada anticipó que sigue analizando la posibilidad de demandar a Netflix y a Gadd por la serie, ya que todo lo que se ve “es un invento y una hipérbole”. “No hay órdenes de alejamiento, mandamientos judiciales ni prohibiciones en ninguna parte. Simplemente no hay manera. No tuve a la policía en mi puerta por ninguna de estas cosas”, manifestó.

Harvey expresó en esa entrevista que nunca ocurrió que ella fuera a la cárcel por lo que pasó con Gadd. “Nunca sucedió. Es un montón de basura. No tengo dinero, pero soy una abogada perfectamente capacitada, así que me representaré a mí misma”, definió.

Quién es Fiona Harvey, la acosadora real de “Bebé reno”

Hace varios días que los medios británicos revelaron la identidad de la verdadera acosadora que se representa en Bebé reno. Fiona Harvey tiene 58 y es una abogada que nació en Escocia.

Graduada de la universidad de Aberdeen, queda muy claro su semejanza física con la actriz Jessica Gunning, que encarna a “Martha” en la serie creada por Richard Gadd para Netflix.

La salida a la luz de su cara se dio luego de que el periodista Neil Sears, uno de los entrevistadores estrella del Daily Mail, hablara de manera anónima con ella para una exclusiva de ese medio. Tras la publicación, la mujer lo llamó para amenazarlo varias veces y le dejó comentarios intimidatorios en su contestador automático.

Según explicitó Sears en su artículo, Harvey le mandó decenas de mensajes violentos. “Te convertiste en el mayor de mis enemigos. Vos sos el idiota del infierno”, lanzó la acosadora, en un audio que quedó registrado en su teléfono.

Al no responderle, la mujer fue dejando infinidad de audios incoherentes, de acuerdo a lo que escribió Sears. La mayoría de su contenido eran ataques a Gadd, a miembros de la producción de la serie y a los parlamentarios escoceses que la denunciaron en el pasado.

Uno de los últimos días que recibió comunicaciones de parte de “Martha”, el periodista precisó que fueron 19 llamadas y 18 mensajes de voz que sumaron 40 minutos de contenido. En ese audio, la mujer se enojó porque, según ella, no tuvo el espacio necesario para negar las acusaciones contra ella que se muestran en la ficción.

“Llamaré a la Policía si alguna vez te acercás a mí. Te voy a demandar a vos, a ese diario y a la tonta que escribió el artículo con vos. Espero que eso te quede claro incluso para un imbécil como vos. Exigiré que el diario te despida. No me gustás ni nunca me gustaste”, lanzó. (TN)