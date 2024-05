FATSA: en estado de alerta ante el fracaso en la paritaria

La FATSA (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina) se declaró en estado de alerta y movilización, tras un mes de reuniones paritarias sin llegar a un acuerdo de actualización salarial para el sector asistencial.

La entidad que lidera Héctor Daer, quien también es co-secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), denunció que “los empresarios eluden su responsabilidad principal de cumplir con el pago de un salario acorde a la importancia del trabajo realizado”, apuntó la organización en un comunicado de prensa.

FATSA reconoció que “la inflación y la devaluación espectacular realizada en diciembre han dinamitado el poder de compra de los salarios” y que los aumentos conseguidos en los meses de febrero y marzo, “fueron sepultados por los aumentos de precios, tarifas y servicios públicos de los últimos meses”, subrayó la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina.

A su vez, el comunicado remarca que “la actualización de los aranceles de las empresas por parte de los financiadores no es responsabilidad de los trabajadores” y que, “si los empresarios aceptan valores bajos es por decisión propia”, indicó FATSA.

En esa línea, la Federación advirtió: “No vamos a aceptar salarios cuyo poder de compra se encuentra absolutamente deteriorado”. Y exigió, en su reclamo, una “justa recomposición salarial que merecemos y ganamos con nuestro trabajo”.

La FATSA aclaró que el sector se encuentra, “en vísperas de un conflicto que no buscamos y no queremos, pero la irresponsabilidad empresaria y la intransigencia de las Cámaras Empresariales para firmar un acuerdo paritario no nos deja otra alternativa”, por lo que la organización sindical adelantó que “nos preparamos para un conflicto”.

La Federación realizará asambleas informáticas, “para que los trabajadores conozcan la irresponsabilidad negativa de los empresarios” y responsabilizó a su vez a las Cámaras Empresariales “por los perjuicios que en la atención de los servicios de salud puedan ocasionar las medidas de acción sindical”, afirmó el Consejo Directivo de la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina.