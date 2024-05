Los Beatles presentaron un nuevo video de “Let It Be”

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, en la grabación de "Let It Be".

Los Beatles publicaron un nuevo video del clásico “Let It Be”. El clip incluye extractos de la película que lleva el mismo nombre y que fue restaurada con tomas inéditas. Los fanáticos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ya la pueden disfrutar en streaming.

El film fue estrenado por primera vez en mayo de 1970 en medio del torbellino de la ruptura de los Beatles. Dirigida por Michael Lindsay-Hogg, la película ahora sale a la luz a través de su meticulosa restauración por parte de Park Road Post Production en el contexto de las revelaciones conseguidas en la serie documental de Peter Jackson The Beatles: Get Back.

En ese material lanzado 2021 como serie documental, en las imágenes el público pudo descubrir la calidez y camaradería del cuarteto icónico, capturando un momento crucial en la historia de la música. Se puede ver en la plataforma Disney+

La película Let It Be trae imágenes que no aparecen en la serie documental Get Back, y lleva a los espectadores primero a los ensayos, luego al estudio y finalmente a la azotea de Apple Corps en Londres en enero de 1969 mientras los Beatles, junto con Billy Preston, escriben y graban su álbum del mismo nombre. Se quedó con un premio Oscar y de un Grammy por su canción principal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Let It Be estaba lista para su lanzamiento en octubre-noviembre de 1969 pero no estrenó hasta abril de 1970. Un mes antes del lanzamiento, los Beatles se separaron oficialmente, entonces la gente fue a ver la película con tristeza, pensando ‘Nunca más voy a verlos actuando juntos. Nunca voy a tener esa misma alegría’, y eso ensombreció mucho la percepción de la película”, describió Michael Lindsay-Hogg

“Pero en realidad, ¿Cuántas veces tenés la oportunidad de ver artistas de este calibre trabajando juntos para convertir en canciones lo que escuchan en su interior? Y luego vas a la azotea y ves su entusiasmo, su camaradería y la felicidad de tocar juntos otra vez como grupo y saber, como sabemos ahora, que era la última vez, y lo vemos entendiendo perfectamente quiénes eran, y todavía son, y con cierto sobrecogimiento. Quedé impactado con lo que hizo Peter con Get Back, usando el metraje que yo había filmado 50 años antes”, completó el director.

Los detalles de esta nueva edición

En 2021, el disco Let It Be fue mezclado en estéreo, sonido envolvente 5.1 y Dolby Atmos por el productor Giles Martin y el ingeniero de mezcla Sam Okell para una variedad de paquetes de edición especial lanzados por Apple Corps Ltd./Capitol/UMe.

Las colecciones Super Deluxe en CD, vinilo y digital del álbum también incluyen 27 grabaciones de sesiones inéditas, un EP llamado Let It Be de cuatro temas y la mezcla LP en estéreo “Get Back” de 14 temas nunca antes publicada, compilada por el ingeniero Glyn Johns en mayo de 1969. (TN)