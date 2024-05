Paul McCartney respondió la declaración de amor de su fanática más famosa 60 años después

La búsqueda de Paul McCartney de una fan de toda la vida parece haber terminado. La historia de “Adrienne de Brooklyn”, una seguidora que le declaró su amor hace 60 años, concluyó con un capítulo inesperado cuando su familia la identificó mediante redes sociales.

Hace décadas, durante la primera visita de The Beatles a Estados Unidos, una joven llamada Adrienne profesó su amor por el músico en un video grabado, donde exclamó: “Paul McCartney, si estás escuchando, te amo con todo mi corazón”. Este clip forma parte de un pedazo de la historia de la beatlemanía, el cual pasó desapercibido hasta que el mismo intérprete de “Hey Jude”, ahora de 81 años, lo rescató para conectarse con su pasado y sus fans de aquellos años de frenesí.

McCartney compartió recientemente en las redes sociales el fragmento de video, acompañado de una respuesta dirigida a Adrienne, con la esperanza de reunirse con ella en su exposición fotográfica “Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm” en el Museo de Brooklyn.

“Hola, Adrienne. Escucha, soy Paul. Vi tu video”, dijo McCartney en un reel subido a Instagram. “Estoy en Brooklyn ahora. Estoy en Nueva York. Finalmente llegué aquí. Tenemos una exposición fotográfica. Ven y compruébalo”.

La familia D’Onofrio Pan, tras ver este llamado, reconocieron a la mujer como su madre, Adrienne, quien lamentablemente murió en 1992. A través de un video en TikTok, ellos compartieron sus memorias y la convicción de que fue ella la joven que una vez expresó su amor juvenil por el ícono pop.

Uno de los hijos de la fallecida fanática, comentó: “Recuerdo vívidamente que me dijo que faltaba a la escuela para ir a ver a The Beatles”. Y añadió otra anécdota: “la recuerdo poniendo sus discos y tengo una memoria vívida de una de las portadas de los álbumes en la que había escrito ‘Adrienne and Paul’ en un corazón”.

La exposición fotográfica de Paul McCartney

El nuevo proyecto de Paul McCartney consiste en la exhibición de una serie de fotografías capturadas personalmente por su cámara, en el periodo de diciembre de 1963 y febrero de 1964. Durante este tiempo, Los Beatles experimentaban un ascenso vertiginoso, pasando de ser una sensación en el Reino Unido a convertirse en un fenómeno mundial.

Las imágenes, hasta ahora ocultas al ojo público, brindan una visión íntima y única del interior de la beatlemanía desde la perspectiva de uno de sus protagonistas, en el instante de su transición hacia la fama internacional luego de su inolvidable presentación en “The Ed Sullivan Show” ante una audiencia de 73 millones de estadounidenses.

“Mirando estas fotos ahora, décadas después de que fueran tomadas, encuentro que hay una especie de inocencia en ellas. Todo era nuevo para nosotros en aquel momento. Pero me gusta pensar que hoy no las tomaría de otro modo. Ahora me traen tantas historias, un torrente de recuerdos especiales, que es una de las muchas razones por las que las quiero a todas, y sé que siempre avivarán mi imaginación”, escribió McCartney en un comunicado de prensa.

Junto con las fotos se exhiben videoclips y materiales de archivo. El músico se convierte en un narrador silencioso de la frenética agenda de giras, de los instantes de intimidad en conciertos, hoteles, y entre el fervor de los admiradores y el acecho de los paparazzi. La exposición captura y transmite la euforia y el afecto de un “álbum familiar” excepcional, revelando a McCartney, John Lennon, George Harrison, y Ringo Starr en tiempos de cambio irreversibles.

La exposición se puede visitar en el Museo Brooklyn de la ciudad de Nueva York hasta el 18 de agosto de 2024. (Infobae)