TikTok contra las cuerdas: ¿qué empresas comprarían la aplicación en EE. UU. tras la firma de Biden?

Estados Unidos vs. TikTok: un pleito de extenso recorrido.

La novela de enredos que protagonizan Estados Unidos y TikTok es de larga data, aunque en las últimas semanas ha estrenado algunos de sus capítulos más álgidos. El fin de semana, la Cámara de Representantes aprobó con amplia mayoría un proyecto de ley que obliga a la red social de origen chino —acusada de espionaje— a vender sus operaciones locales y a enfrentar un bloqueo en caso de no hacerlo.

Ayer, el Senado dio su visto bueno, con 79 votos positivos y 18 negativos. Sin demora, el presidente de aquel país, Joe Biden, puso su firma para que la exigencia a ByteDance, la firma china que controla la app de videos breves, inicie su cuenta regresiva. El grupo asiático tiene un lapso de 12 meses para desinvertir y entregar el control de la aplicación en suelo estadounidense a una compañía con operaciones en ese país.

Durante la presidencia de Donald Trump ya hubo intentos para prohibir a TikTok en el territorio estadounidense. Legisladores, organizaciones de defensa de la privacidad y grupos diversos acusaron a la red social de recopilar información de los usuarios para entregarla al gobierno de China. En la ocasión, no se concretó el pretendido bloqueo: la firma local Oracle tomó las riendas y luego ByteDace procuró calmar las preocupaciones con la apertura de oficinas en EE.UU. y medidas de seguridad adicionales.

Según The New York Times, la ley que ratificó el demócrata otorga un plazo de nueve meses para que ByteDance se desprenda de sus operaciones en el mercado estadounidense, que podría ampliarse a un año. El proceso no estará exento de obstáculos: China alegó violaciones a la libertad de expresión. Además, la firma responsable de TikTok adelantó que impugnará la decisión ante los tribunales correspondientes.

“Esta ley es inconstitucional y la impugnaremos”, dijo la empresa. “Creemos que los hechos y la ley están claramente de nuestro lado (…) El hecho es que hemos invertido miles de millones de dólares para mantener seguros los datos estadounidenses y nuestra plataforma libre de influencias y manipulaciones externas. Esta prohibición devastaría siete millones de empresas y silenciaría a 170 millones de estadounidenses”, agregaron.

En un video publicado en TikTok, el director ejecutivo de ByteDance, Shou Chew, calificó a esta movida como un “momento decepcionante” para la empresa. “Esta es una prohibición a TikTok, además de una prohibición para ustedes y sus voces”, dijo. “Es irónico, porque la libertad de expresión en TikTok refleja los mismos valores estadounidenses que hacen de (ese país) un faro de libertad”.

“El asunto podría tardar meses o incluso años en resolverse, durante los cuales la aplicación probablemente seguiría funcionando para los consumidores de Estados Unidos”, nota la fuente al respecto.

Qué empresas podrían comprar a la red social en Estados Unidos

Si bien no circulan cifras precisas, analistas de la industria mencionan que el precio TikTok podría ascender a decenas de miles de millones de dólares. Esto limitaría el listado de grupos interesados en adquirirla. Además, de acuerdo a NYT, deberíamos descartar a gigantes como Google o Meta, ya que las leyes antimonopolio impedirían una operación de esta magnitud.

En ese marco —si la oferta de venta finalmente se establece— es posible que no haya un único comprador, sino un grupo inversor compuesto por múltiples participantes. En ese orden, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, además de banquero y cineasta, Steven Mnuchin, manifestó recientemente su interés para formar un conglomerado que sea capaz de afrontar la operación.

Antes, reportes mencionaron a Robert “Bobby” Kotick como otro de los interesados. Se trata del exCEO de Activision Blizzard, que ha aparecido en los titulares de prensa por su polémico liderazgo en ese estudio de videojuegos, al que renunció cuando se concretó el pase a Microsoft. Kotick, que fue acusado de favorecer una cultura empresarial tóxica, con abusos y maltratos a empleadas; habría llevado su propuesta a otros empresarios y figuras de la industria, entre ellos a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la organización detrás de ChatGPT.

En el pasado, la aparición de Oracle estuvo atravesada de dificultades: el trato se puso en marcha, pero nunca se concretó. Antes de ello, Microsoft había hecho público su interés en adquirir las operaciones de TikTok en Estados Unidos, esto durante la presidencia de Trump, aunque luego decidió retirarse de las negociaciones.

Estados Unidos es la plaza más relevante para TikTok, con 170 millones de usuarios, sin contar a la versión de la red social en China. A nivel global, la red social de videos breves supera la impresionante marca de los 2.000 millones de usuarios. (TN)