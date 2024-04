“Jugué en Villa Mitre, tengo un gran aprecio por el club, pero el gol es gol y se grita siempre”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Huracán ganó con los consejos del `Viejo Vizcacha´, ese sería un buen título”, fue el consejo del colega Gustavo Luis Pie en la cabina del estadio Onofre Pirrone de Tiro Federal, cuando apenas habían pasado unos segundos del 1-0 del Globo sobre Villa Mitre, en el cotejo que cerró la cuarta fecha del torneo Apertura de la A en la Liga del Sur.

¿Viejo? Federico Pinedo es un pibe, en agosto cumple 21 años, pero debo reconocer que juega como si tuviera 200 encuentros en Primera división. Y más que “Vizcacha”, un roedor ágil, saltarín y de hábitos nocturnos, su apodo debería ser “Liebre”, por su ligereza y ese quiebre de cintura a la carrera que a veces te hace cruzar un ojo con el otro si lo seguís con la mirada.

“No sé cuanto corrí, seguro más que en otros partidos, pero convertí mi primer gol de la temporada y eso me hace sentir feliz, además de poder disimular el cansancio que tengo”, sostuvo “Fede”, que cumplió con la ley del ex y por momentos fue indetenible.

El punta o extremo, guapo y desafiante, se fue del tricolor en 2023 con el pase en su poder y arribó al “Cangrejo” del bulevar para la edición 2024 del certamen local, consiguiendo ser punta de lanza de un equipo experimentado, con oficio y de múltiple jerarquía, que, al menos hoy, jugó para él.

“Me fui de Villa Mitre peleado con el actual entrenador (Leandro Donayevich), esa es la verdad y lo único que tengo para decir”, aclaró el autor del único tanto de la tarde en zona de caramrines.

Huracán, que quedó segundo en las posiciones, dependió, pura y exclusivamente, del pase filtrado, del pelotazo largo y al vacío y de ese centro al hombre mejor ubicado en el área contraria.

En un piso que mejoró notablemente si lo comparamos con ese césped desparejo de los primeros compromisos del año, el notable elenco dirigido por Federico Gómez Peña asumió todo los riesgos, pensando en la ventaja que ya sacó San Francisco al tope de la tabla, considerable a esta altura del campeonato.

No sé si obsesionado es el término justo, pero el Globito, con la pelota en su poder y un 4-1-3-2, mostró una obligación hasta a veces desmedida en su afán por ir a ganar el partido. Por eso sufrió con la movilidad de un rival que juntó toques, avanzó con paredes y puso tres veces a Tomás Ibarra mano a mano con Nahuel Durán.

El de White cometió un error de pizarrón: dejó suelto a Thiago Pérez y en el abanico de diagonales que tiraron volantes y delanteros villamitrenses quedó pagando en unas cuentas oportunidades.

El gol fue un golazo: salida rápida por el centro del campo, bola a Navarro, el cerebro huracanense abrió para Pinedo y el 11, entrando por izquierda, la picó ante la salida de Tavoliere.

Hasta ahí, el árbitro Leopoldo Gorosito había llevado el trámite a rienda corta, pero se le armó un “lío” terrible en una acción que no vio y que tuvo que consultar con el asistente Nº 1: Derlis Molina.

Pinedo picó al vacío, se puso cara a cara con Tavoliere, le tocó la pelota por un costado con la intención de irla a buscar por el otro, pero la redonda dio en el brazo extendido del “1” de la Villa, fuera del área, camino recto hacia el arco y sin compañeros cerca que lo puedan auxiliar.

Gorosito pitó la infracción, se apoyó en su compañero de línea y, antes de que se ejecute el tiro libre directo, amonestó a Tavoliere.

Error: el arquero de la “Villa” interrumpió una oportunidad manifiesta de gol, porque tras el golpe en la mano, Pinedo consiguió un exigido control del balón y se aprestaba a enfilar hacia la valla desguarnecida. Era falta y tarjeta roja para el golero, más allá de que el colegiado dio su versión sobre lo que sucedió en esa jugada que, al menos a mi, no me dejaron dudas: “El atacante (Pinedo) no logra un control absoluto del balón tras el impacto en la mano y dos jugadores de Villa Mitre venían cerrando al costado del arquero”.

En esta no le doy la derecha al juez principal, que a los 10 minutos del segundo tiempo expulsó, por doble amarilla, a Mucignat, que intercambió pisotones con Pinedo. La decisión fue correcta, pero también era amonestación para quien, en definitiva, terminó siendo la figura del cotejo.

De ahí en más, Huracán jamás hizo pesar el hombre de más, aunque Pinedo fue el arresto individual que, en el global, marcó una clara diferencia entre dos equipos que colectivamente no se sacaron ventajas.

Ahhh... Antes que me olvide, Pinedo festejó el gol y eso no le gustó a algunos de los compañeros que tuvo el año pasado.

“Los goles siempre se gritan; es cierto, jugué en Villa Mitre, pero no soy hincha de ese club ni de nadie. Tengo un aprecio por el tricolor, no lo niego, pero el gol es gol y lo voy a festejar siempre”, afirmó el “Enano”, como le dijo, a la pasada, Dan Brian Scalco cuando abandonaba el vestuario local.

“Está picante, hoy ganamos por él”, dijo el “7”, que sigue lejos del gol pero cerca de “Vizcacha”, el motor que, al menos hoy, hizo traccionar a Huracán.

La síntesis

Huracán 1 (4-1-3-2)

N. Durán 6

Restiffo 5

Leguiza 6

A. Paz 4

Pedrozo 5

Lefiñir 6

Linares 5

Navarro (c) 6

PINEDO 8

B. Scalco 5

Galotti 6

DT: Federico Gómez Peña

Villa Mitre 0 (4-4-2)

Tavoliere 5

Mucignat 3

Zalazar 4

Barreto 6

M. López 5

F. Pereyra 6

Valeri 6

T. Pérez (c) 7

L. Olmedo 5

Rojas 4

Ibarra 5

DT: Leandro Donayevich

PT. Gol de Pinedo (H), a los 44m.

ST. No hubo goles. A los 10m. fue expulsado Mucignat (VM)

Cambios. 70m. Tridico (6) por Linares y M. Erbín (6) por B. Scalco, en Huracán; 57m. Avit (4) por Olmedo, 75m. S. Gómez por Rojas y 83m. Boyé por Valeri, en Villa Mitre.

Amonestados. Pedrozo (5m.), Linares (29m.), Lefiñir (43m.), Leguiza (61m.) y Erbín (89m.), en Huracán; Mucignat (2 y 55m.), Tavoliere (45+2m.) y C. Zalazar (88m.), en Villa Mitre.

Arbitro. Leopoldo Gorosito (4,5).

Cancha. Tiro federal (7).